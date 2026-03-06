Dua rival lama kembali bertarung di Stadion Molineux pada putaran kelima Piala FA malam ini, hanya beberapa hari setelah pertarungan dramatis mereka di Liga Premier.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Wolverhampton Wanderers vs Liverpool, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Wolverhampton Wanderers vs Liverpool akan dimulai pada 6 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Rob Edwards telah memberikan para pendukung Wolves sesuatu untuk dirayakan, kemenangan beruntun atas Aston Villa dan Liverpool menunjukkan perjuangan nyata dalam perjuangan mereka melawan degradasi. Selisih poin dari zona aman masih sembilan poin, dan mereka telah memainkan lebih banyak pertandingan daripada West Ham di peringkat ke-17, jadi bertahan di liga akan membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Namun, kemenangan-kemenangan tersebut telah menyuntikkan keyakinan, dan mengalahkan Liverpool di Piala FA hanya akan menambah momentum. Tim Arne Slot akan datang dengan keras pada Jumat setelah kekalahan 2-1 di laga Premier League pada Selasa malam, tetapi Wolves tidak akan menjadi lawan yang mudah. Di musim yang penuh dengan kemunduran, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan kenangan indah - mungkin bahkan sebuah perjalanan di Piala dan pelarian yang hebat.

Getty Images

Bagi Liverpool, cerita ini terasa terlalu familiar. Gol Andre pada menit ke-94, dibantu oleh kesalahan Alisson Becker, membuat mereka menelan kekalahan lagi di menit-menit akhir. Itu membuat mereka menelan lima kekalahan setelah menit ke-90 musim ini, lebih banyak dari tim Premier League lainnya, dengan Fulham dan Leeds juga mencetak gol di menit-menit akhir melawan mereka. Ini telah menjadi pola: peluang yang terbuang, kelengahan di akhir, dan poin yang hilang. Gol penyeimbang Mohamed Salah melawan Wolves berasal dari kesalahan pertahanan, dan untuk sementara waktu sepertinya mereka akan menyelamatkan hasil imbang. Namun, musim ini berbeda bagi juara bertahan - terlalu banyak peluang yang terbuang, terlalu banyak kekecewaan di menit-menit akhir.

Wolves akan menghadapi laga Jumat dengan skuad yang sepenuhnya fit, karena Hwang Hee-chan kembali masuk dalam daftar pemain setelah pulih dari cedera betis yang dialaminya saat melawan Chelsea pada Februari.

Liverpool, bagaimanapun, menghadapi tugas yang lebih berat. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Florian Wirtz, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, dan Alexander Isak tidak tersedia, memaksa Arne Slot untuk merotasi pilihan pemainnya.

Getty Images

Liverpool dan Wolves telah bertemu sembilan kali di Piala FA sebelumnya, dengan Wolves memenangkan lima pertandingan, Liverpool memenangkan tiga, dan satu pertandingan berakhir imbang.

