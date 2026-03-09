Pertandingan Derby akan segera berlangsung di putaran kelima Piala FA di London Stadium, dengan West Ham dan Brentford sama-sama berambisi untuk lolos ke perempat final.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan West Ham vs Brentford, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton West Ham vs Brentford dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off West Ham vs Brentford

FA Cup - FA Cup London Stadium

West Ham vs Brentford akan dimulai pada 9 Mar pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

West Ham belakangan ini bermain dengan hati-hati, menjaga pertahanan yang rapat, dan menghindari risiko yang tidak perlu. Dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi menunjukkan tim yang mengutamakan kontrol, dengan hanya Liverpool yang berhasil menembus pertahanan mereka yang biasanya disiplin.

Di kandang, The Hammers tampil lebih tajam - mengurangi peluang di dekat gawang mereka sendiri dan mengatur tempo permainan dengan ritme yang stabil. Namun, Brentford pernah membuat hidup mereka sulit di sini sebelumnya, jadi barisan belakang yang solid bisa menjadi penentu.

Getty Images

Brentford, di sisi lain, membawa sedikit lebih banyak agresivitas. Tiga kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi menunjukkan tim yang suka mengambil inisiatif. Mereka lebih berani dalam penguasaan bola, lebih cepat dalam transisi, dan selalu mencari peluang di sepertiga akhir lapangan. Ini adalah pertarungan gaya: kehati-hatian West Ham versus ambisi Brentford.

Statistik kunci & berita cedera

Bagi West Ham, kabar baiknya adalah Pablo Felipe semakin dekat dengan kebugaran penuh saat ia pulih dari cedera betis. Penyerang Brasil ini baru bergabung dengan The Hammers pada Januari setelah bersinar di liga Portugal, di mana ia mencetak 10 gol dan memberikan satu assist dalam 13 pertandingan. Lukasz Fabianski, sementara itu, masih terkendala masalah punggung, yang membuatnya belum bisa tampil penuh.

Getty Images

Pembaruan dari Brentford jauh lebih mengecewakan. Keith Andrews mengonfirmasi bahwa Rico Henry mengalami cedera otot paha belakang dalam pertandingan imbang melawan Bournemouth, yang membuatnya absen selama beberapa minggu. Ia bergabung dengan daftar pemain yang absen: Fabio Carvalho, Antoni Milambo, dan Josh Dasilva semuanya absen karena masalah lutut, sementara Aaron Hickey (paha) dan Vitaly Janelt (pergelangan kaki) tetap tidak tersedia. Satu-satunya secercah harapan adalah Reiss Nelson, yang berpotensi kembali bermain meski masih mengalami masalah otot betis.

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton West Ham vs Brentford hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terpercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: