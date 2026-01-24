Goal.com
Premier League
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
Cara menonton pertandingan Tottenham vs Arsenal di Premier League hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Tottenham dan Arsenal, serta waktu kick-off dan berita tim.

Tottenham berharap mendapatkan momentum positif dari manajer baru dan membalikkan performa buruk mereka di kandang saat bertanding melawan rival sengit dari Utara London dan pemuncak klasemen Arsenal.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Spurs vs Arsenal dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatJaringan USA
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Spurs vs Arsenal secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Tottenham vs Arsenal

Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Arsenal akan dimulai pada 22 Februari 2026 pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Para penggemar Arsenal belum sampai pada tahap panik, tetapi mereka pasti khawatir dengan cara tim mereka kehilangan poin dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners akan memimpin klasemen terlepas dari hasil pertandingan lain saat mereka memulai Derby London Utara ini, tetapi keunggulan itu akan berkurang menjadi dua poin jika Man City mengalahkan Newcastle pada Sabtu malam.

Masalah cedera Tottenham terus mirip daftar belanja, tetapi pendukung Spurs berharap efek manajer baru sudah terasa di sini. Mantan pelatih Juventus asal Kroasia, Igor Tudor, akan memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih, dan tugas pertama pria berusia 47 tahun ini adalah mengatasi rekor kandang yang buruk dari klub. Spurs hanya mengumpulkan 10 poin di stadion mereka musim ini, rekor terburuk ketiga di divisi ini.

Kecenderungan Arsenal untuk imbang dalam pertandingan tandang baru-baru ini mengancam peluang mereka untuk meraih gelar juara setelah hasil imbang melawan Nottingham Forest, Brentford, dan terbaru di kandang Wolves yang berada di dasar klasemen.

Ini benar-benar momen derby besar di kedua ujung klasemen.

Berita cedera, statistik dan fakta penting NLD

Spurs tidak dapat diperkuat oleh Wilson Odobert, Ben Davies, Destiny Udogie, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, dan Mohammed Kudus karena cedera. Cristian Romero diskors.

Mikel Merino absen hingga akhir musim Arsenal akibat patah kaki. Martin Odegaard dan Kai Havertz diragukan tampil dalam pertandingan ini setelah absen dalam laga imbang 2-2 melawan Wolves.

Arsenal tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan Premier League terakhir melawan Spurs, memenangkan enam di antaranya, dan selalu menang dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Spurs di kasta tertinggi.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Tottenham Hotspur vs Arsenal

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Tottenham vs Arsenal hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tapi olahraga langsung lebih seru ditonton di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0