Tottenham berharap mendapatkan momentum positif dari manajer baru dan membalikkan performa buruk mereka di kandang saat bertanding melawan rival sengit dari Utara London dan pemuncak klasemen Arsenal.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Spurs vs Arsenal dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Tottenham vs Arsenal

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Arsenal akan dimulai pada 22 Februari 2026 pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Para penggemar Arsenal belum sampai pada tahap panik, tetapi mereka pasti khawatir dengan cara tim mereka kehilangan poin dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners akan memimpin klasemen terlepas dari hasil pertandingan lain saat mereka memulai Derby London Utara ini, tetapi keunggulan itu akan berkurang menjadi dua poin jika Man City mengalahkan Newcastle pada Sabtu malam.

Masalah cedera Tottenham terus mirip daftar belanja, tetapi pendukung Spurs berharap efek manajer baru sudah terasa di sini. Mantan pelatih Juventus asal Kroasia, Igor Tudor, akan memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih, dan tugas pertama pria berusia 47 tahun ini adalah mengatasi rekor kandang yang buruk dari klub. Spurs hanya mengumpulkan 10 poin di stadion mereka musim ini, rekor terburuk ketiga di divisi ini.

Kecenderungan Arsenal untuk imbang dalam pertandingan tandang baru-baru ini mengancam peluang mereka untuk meraih gelar juara setelah hasil imbang melawan Nottingham Forest, Brentford, dan terbaru di kandang Wolves yang berada di dasar klasemen.

Ini benar-benar momen derby besar di kedua ujung klasemen.

Berita cedera, statistik dan fakta penting NLD

Spurs tidak dapat diperkuat oleh Wilson Odobert, Ben Davies, Destiny Udogie, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, dan Mohammed Kudus karena cedera. Cristian Romero diskors.

Mikel Merino absen hingga akhir musim Arsenal akibat patah kaki. Martin Odegaard dan Kai Havertz diragukan tampil dalam pertandingan ini setelah absen dalam laga imbang 2-2 melawan Wolves.

Arsenal tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan Premier League terakhir melawan Spurs, memenangkan enam di antaranya, dan selalu menang dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Spurs di kasta tertinggi.

