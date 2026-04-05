Pertemuan ke-186 antara Inter dan Roma di kasta tertinggi, yang menyamai rekor sebelumnya, berpotensi sangat menentukan dalam perebutan gelar juara dan perebutan empat besar.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Inter vs Roma, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Inter vs Roma

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Pertandingan Inter vs Roma akan dimulai pada 5 Apr 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Ulasan pertandingan

Jeda internasional datang pada saat yang tepat bagi Inter, yang gagal memenangkan empat pertandingan terakhir mereka (3 seri, 1 kalah), tiga di antaranya terjadi di Serie A. Sejak April 2023, mereka belum pernah gagal memenangkan empat pertandingan berturut-turut di liga utama.

Setelah lima pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, Roma meraih kemenangan krusial 1-0 atas Lecce untuk tetap bersaing memperebutkan posisi empat besar. Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, telah mengalami kekalahan terbanyak dalam kariernya, yaitu 18 kali dalam pertemuan head-to-head Serie A melawan Inter, dan Roma telah kalah dalam tiga dari empat pertandingan tandang liga terakhir mereka, sehingga pertanda tidak terlihat baik.

Statistik penting & kabar cedera

Carlos Augusto diskors untuk Inter, dan Yann Bisseck cedera, tetapi Lautaro Martínez bisa kembali. Manu Koné absen dalam pertandingan terakhir Roma, sementara Wesley França cedera saat bertugas di tim nasional.

Marcus Thuram telah mencetak dua gol dalam tiga pertemuan langsung di Serie A.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

