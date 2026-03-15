Dengan kedua tim yang sama-sama memburu posisi empat besar Serie A, Como dan Roma akan saling berhadapan di Stadio Sinigaglia.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Como vs Roma, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Como vs Roma

Serie A - Stadio G. Sinigaglia

Como vs Roma akan dimulai pada 15 Maret pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Performa Roma belakangan ini cukup naik-turun. Setelah kehilangan keunggulan saat melawan Juventus, mereka kembali tersandung dengan kekalahan 2–1 dari Genoa dan kemunduran itu memperketat persaingan untuk empat besar. Namun, Roma hampir tidak punya waktu untuk merenung, karena jadwal pertandingan Eropa segera menyusul. Dalam pertandingan Liga Europa melawan Bologna, mereka menunjukkan ketangguhan, bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang di leg pertama. Pertandingan leg kedua di Roma semakin mendekat, dengan tiket ke perempat final melawan Lille atau Aston Villa yang diperebutkan.

Di level domestik, tekanan semakin meningkat. Tim asuhan Gian Piero Gasperini kesulitan saat bertandang, kalah enam kali dari sepuluh laga tandang terakhir meski memulai musim dengan kuat. Rekor mereka melawan tim-tim enam besar lainnya juga tidak menggembirakan, meski mereka berhasil mengalahkan Como 1–0 pada Desember di Olimpico.

Sementara itu, Como sedang dalam performa apik. Mereka hanya kalah sekali dalam delapan laga liga terakhir, dengan meraih kemenangan beruntun atas Juventus, Lecce, dan Cagliari. Gol dari Martin Baturina dan Lucas Da Cunha memastikan kemenangan terbaru mereka, menjaga momentum mereka tetap hidup dengan hanya sepuluh pertandingan tersisa.

Secara defensif, mereka menjadi salah satu tim yang paling sulit ditembus, hanya Milan yang kebobolan lebih sedikit. Di bawah asuhan Cesc Fàbregas, klub yang baru promosi ini telah bertransformasi, bahkan mampu menahan imbang Inter di semifinal Coppa Italia. Dengan lebih dari 50 poin yang sudah dikantongi—sebuah rekor pertama dalam sejarah Serie A mereka—Como berani bermimpi lebih besar: sebuah tempat di Liga Champions musim depan.

Statistik kunci & berita cedera

Dengan dua laga Liga Europa melawan Bologna yang akan segera digelar, Gasperini mungkin tergoda untuk merotasi skuadnya, namun opsi penyerang Roma sudah sangat terbatas. Paulo Dybala, Artem Dovbyk, dan Evan Ferguson semuanya absen karena cedera, sementara Matías Soulé sedang mengalami masalah otot dan Evan Ndicka sedang menjalani skorsing.

Situasi Como terlihat lebih cerah. Selain Jayden Addai yang dipastikan absen, satu-satunya kekhawatiran mereka adalah Maximo Perrone, yang mengalami cedera ringan pada paha saat pertandingan terakhir.

Perbedaan performa keduanya sangat mencolok: Como tampil tangguh di kandang, hanya kalah sekali sepanjang musim di Stadio Sinigaglia. Sementara itu, Roma kesulitan saat bertandang, hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga tandang terakhir mereka.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

