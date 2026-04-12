Inter Milan, yang sedang memburu gelar Serie A, akan berhadapan dengan Como yang mengincar tiket ke Liga Champions dalam laga liga yang digelar tepat di antara dua leg pertandingan semifinal Coppa Italia mereka, sehingga menambah ketegangan pada pertandingan yang sudah sarat dengan taruhan tinggi ini.

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Como vs Inter akan dimulai pada 12 Apr pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Inter Milan berhasil bangkit dari kekalahan langka mereka dengan cara yang meyakinkan akhir pekan lalu, mencetak lima gol ke gawang Roma dalam kemenangan 5-2 yang menegaskan mengapa mereka kini duduk nyaman di puncak klasemen Serie A. Lautaro Martinez menandai kembalinya yang sempurna dari cedera, mencetak gol di menit pertama di San Siro dan kemudian menambah gol ketiga yang krusial setelah Hakan Calhanoglu memukau penonton dengan tendangan jarak jauh yang spektakuler. Marcus Thuram mengakhiri penampilannya yang menonjol dengan sundulan yang melengkapi dua assistnya, memberikan Cristian Chivu kemenangan yang tak terlupakan atas mantan klubnya.

Hasil tersebut, ditambah kekalahan AC Milan dari Napoli, membuat Inter unggul tujuh poin dari pesaing terdekatnya dengan tujuh putaran tersisa. Sejarah menunjukkan mereka berada dalam posisi dominan - hanya sekali di abad ini tim dengan 70 poin atau lebih pada tahap ini gagal meraih Scudetto. Musim debut Chivu bahkan bisa membawa gelar ganda domestik, dengan semifinal Coppa Italia melawan Como masih akan ditentukan akhir bulan ini.

Sebelum itu, Inter harus kembali ke Stadio Sinigaglia, tempat leg pertama bulan lalu berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Pada kesempatan itu, Como lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang yang lebih baik, meskipun dominasi Inter dalam pertemuan liga terakhir sangat jelas: tiga kemenangan beruntun sejak kembalinya Como ke kasta tertinggi, dengan skor agregat 8-0.

Tim asuhan Cesc Fabregas tengah bersaing ketat memperebutkan tiket Liga Champions, berhadapan dengan Juventus, Roma, dan Atalanta untuk memperebutkan tempat di kompetisi elit Eropa tersebut. Rentetan lima kemenangan beruntun mereka terhenti akibat hasil imbang 0-0 di kandang Udinese awal pekan ini, namun performa kandang mereka tetap solid, dengan tiga kemenangan beruntun di Sinigaglia dan sepuluh gol yang dicetak dalam rentetan tersebut. Tahun 2026 sejauh ini sangat luar biasa, dan memastikan lolos ke kompetisi Eropa akan menjadi pencapaian bersejarah. Namun, tantangannya adalah Fabregas belum pernah mengalahkan Inter sebagai manajer, dan pendekatan berbasis penguasaan bola yang ia terapkan sering kali kesulitan menghadapi pengalaman dan ketajaman Nerazzurri.

Kabar skuad Inter cukup sederhana, dengan Yann Bisseck sebagai satu-satunya pemain yang absen. Di kubu Como, Fabregas berharap dapat menyambut kembali dua pemain muda Spanyol berbakatnya, Jesus Rodriguez dan Jacobo Ramon, yang keduanya hampir pulih dari cedera ringan. Namun, Jayden Addai tetap menjadi satu-satunya pemain yang pasti absen.

Perlu diingat bahwa Como belum pernah mengalahkan Inter sejak Desember 1985, namun lanskap sepak bola telah berubah drastis sejak saat itu. Didukung oleh investasi baru dan semangat ambisi yang diperbarui, mereka kini menjadi lawan yang jauh lebih berbahaya, mampu menguji pemimpin klasemen dengan cara yang dulu tak terbayangkan.

