Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoSSC Napoli
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Serie A Atalanta vs SSC Napoli hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Serie A antara Atalanta dan SSC Napoli, serta waktu kick-off dan berita tim.

Atalanta sedang dalam performa terbaiknya pada saat yang tepat untuk bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions. Selanjutnya, mereka akan menjamu juara bertahan Napoli.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atalanta vs Napoli, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisDAZN Inggris
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahSTARZPLAY

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Atalanta vs SSC Napoli

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta vs Napoli akan dimulai pada 22 Februari 2026 pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Dengan pertahanan gelar Napoli yang hancur, fokus mereka kini adalah finis di zona Liga Champions. Namun, Atalanta memiliki peluang tipis untuk bersaing dengan Roma dan Juventus untuk posisi keempat, terutama mengingat mereka telah memenangkan enam dari delapan pertandingan terakhir di liga.

Tim tuan rumah tampil impresif di kompetisi domestik, dengan sembilan pertandingan tanpa kekalahan di Serie A dan Coppa Italia, serta tujuh kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di Serie A. Kekalahan mereka di tahun 2026 hanya terjadi

di Liga Champions.

Zalewski Lazio AtalantaGetty Images

Napoli telah menunjukkan performa yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan dari Juventus di Serie A dan Chelsea di Liga Champions diikuti oleh kemenangan Serie A atas Fiorentina dan Genoa. Mereka kemudian tersingkir dari Coppa Italia oleh Como melalui adu penalti di Stadion Armando Maradona, dan kembali mengecewakan pendukung tuan rumah dengan hasil imbang 2-2 di liga melawan Roma.

SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images

Statistik kunci, berita cedera

Giacomo Raspadori dari Atalanta absen karena cedera otot paha, sementara Amir Rrahmani menjadi nama terbaru dalam daftar cedera Napoli yang panjang, yang meliputi Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, dan David Neres.

Napoli telah memenangkan enam dari delapan pertemuan terakhir, dengan pelatih Antonio Conte memiliki rekor karier yang luar biasa melawan Atalanta (11 menang, 3 imbang, 1 kalah).

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Atalanta vs SSC Napoli

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestNAP
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
42
G. Scalvini
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
10
L. Samardzic
15
M. de Roon
13
Ederson
77
D. Zappacosta
90
N. Krstovic
32
V. Milinkovic-Savic
5
J. Jesus
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
20
E. Elmas
26
A. Vergara
3
M. Gutierrez
37
L. Spinazzola
68
S. Lobotka
21
M. Politano
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Palladino

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

ATA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

Rekor Head-to-Head

ATA

Last 5 matches

NAP

2

Menang

0

Seri

3

Menang

10

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Atalanta vs SSC Napoli hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0