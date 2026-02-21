Atalanta sedang dalam performa terbaiknya pada saat yang tepat untuk bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions. Selanjutnya, mereka akan menjamu juara bertahan Napoli.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atalanta vs Napoli, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Atalanta vs SSC Napoli

Serie A - Serie A New Balance Arena

Atalanta vs Napoli akan dimulai pada 22 Februari 2026 pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Dengan pertahanan gelar Napoli yang hancur, fokus mereka kini adalah finis di zona Liga Champions. Namun, Atalanta memiliki peluang tipis untuk bersaing dengan Roma dan Juventus untuk posisi keempat, terutama mengingat mereka telah memenangkan enam dari delapan pertandingan terakhir di liga.

Tim tuan rumah tampil impresif di kompetisi domestik, dengan sembilan pertandingan tanpa kekalahan di Serie A dan Coppa Italia, serta tujuh kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di Serie A. Kekalahan mereka di tahun 2026 hanya terjadi

di Liga Champions.

Napoli telah menunjukkan performa yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan dari Juventus di Serie A dan Chelsea di Liga Champions diikuti oleh kemenangan Serie A atas Fiorentina dan Genoa. Mereka kemudian tersingkir dari Coppa Italia oleh Como melalui adu penalti di Stadion Armando Maradona, dan kembali mengecewakan pendukung tuan rumah dengan hasil imbang 2-2 di liga melawan Roma.

Statistik kunci, berita cedera

Giacomo Raspadori dari Atalanta absen karena cedera otot paha, sementara Amir Rrahmani menjadi nama terbaru dalam daftar cedera Napoli yang panjang, yang meliputi Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, dan David Neres.

Napoli telah memenangkan enam dari delapan pertemuan terakhir, dengan pelatih Antonio Conte memiliki rekor karier yang luar biasa melawan Atalanta (11 menang, 3 imbang, 1 kalah).

