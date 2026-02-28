Manchester City biasanya mulai menunjukkan performa terbaiknya di fase krusial musim Premier League. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke Leeds yang terancam degradasi.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Leeds vs Man City, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Leeds vs Manchester City

Premier League - Premier League Elland Road

Leeds vs Manchester City akan dimulai pada 28 Februari 2026 pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kita sudah pernah melihat film ini sebelumnya. Manchester City, yang menjadi juara dalam enam dari delapan musim Premier League terakhir, sangat berambisi untuk merebut kembali gelar yang mereka hilangkan ke Liverpool musim lalu. Setelah paruh pertama musim yang tidak biasa buruk, tim asuhan Pep Guardiola mulai menemukan ritme permainan mereka dengan empat kemenangan beruntun di liga sejak kekalahan dari Manchester United pada 17 Januari. Penyerang Norwegia Erling Haaland, yang lahir di Leeds, tidak memerlukan motivasi tambahan untuk membantu timnya mengejar ketertinggalan dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

The Peacocks sulit dikalahkan, hanya kalah dua kali dari 16 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sejak kekalahan 3-2 dari City pada November. Namun, delapan dari 16 pertandingan tersebut berakhir imbang di Premier League. Mereka juga mencatatkan hasil imbang dalam tiga pertandingan terakhir mereka dalam 90 menit.

Statistik kunci & berita cedera

Noah Okafor yang sedang dalam performa bagus absen untuk Leeds karena cedera otot paha yang dialaminya pekan lalu.

Jeremy Doku belum bermain untuk City sejak cedera melawan Galatasaray pada Januari, tetapi mendekati kembalinya. Pemain yang absen jangka panjang Josko Gvardiol dan Mateo Kovacic masih absen.

Pemain tengah City, Rayan Cherki, menempati peringkat kedua di liga dengan 14 peluang besar yang diciptakan.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

