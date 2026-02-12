Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoArsenal
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Austin Ditlhobolo

Cara menonton pertandingan Premier League Brentford vs Arsenal hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai.

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Brentford dan Arsenal, serta waktu kick-off dan berita tim.

Brentford, yang menargetkan kemenangan ketiga berturut-turut, akan berusaha mengganggu perburuan gelar Premier League Arsenal dalam derby London yang sangat dinantikan.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Brentford vs Arsenal dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Brentford vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Gtech Community Stadium

Brentford dan Arsenal akan bertanding pada 12 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Prakiraan Pertandingan

Brentford telah menunjukkan performa yang mengesankan di bawah pelatih kepala Keith Andrews, meraih kemenangan tandang yang impresif dalam dua pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Aston Villa dan Newcastle United.

Saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan momentum yang kuat dan tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat keenam, The Bees berpotensi membuat pernyataan besar dalam upaya mereka untuk masuk ke enam besar (atau bahkan lebih tinggi) dengan kemenangan atas Arsenal.

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images

Namun, Brentford akan menghadapi Arsenal yang sedang mengejar kemenangan kelima berturut-turut di semua kompetisi, setelah meraih kemenangan telak di kandang atas Sunderland akhir pekan lalu.

The Gunners berada di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan tiga poin, dan kemenangan dalam derby London di Gtech Community Stadium akan memperkuat cengkeraman tim Mikel Arteta di posisi pertama.

Cedera, statistik kunci

West Ham United v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Arsenal akan mengevaluasi kondisi Bukayo Saka, Martin Ødegaard, dan Leandro Trossard menjelang laga melawan Brentford, dengan Mikel Merino dan Max Dowman absen jangka panjang, namun tidak ada masalah suspensi bagi The Gunners.

Sementara itu, Brentford tanpa Kevin Schade yang diskors, sementara Josh Dasilva, Fábio Carvalho, dan Antoni Milambo absen karena cedera. Pemain pinjaman Arsenal, Reiss Nelson, tidak eligible untuk bertanding melawan klub induknya.

Arsenal memiliki rekor tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan melawan Brentford, terdiri dari tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Kedua tim sedang dalam performa terbaiknya: Brentford telah mengumpulkan 20 poin dari 10 pertandingan Premier League terakhir mereka.

Arsenal, di sisi lain, telah mengumpulkan 23 poin, dan ini adalah dua angka tertinggi di divisi tersebut selama periode tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Brentford vs Arsenal

BrentfordHome team crest

3-5-2

Formasi

4-3-3

Home team crestARS
1
C. Kelleher
22
N. Collins
20
K. Ajer
4
S. van den Berg
23
K. Lewis-Potter
8
M. Jensen
33
M. Kayode
18
Y. Yarmoliuk
27
V. Janelt
9
I. Thiago
19
D. Ouattara
1
D. Raya
2
W. Saliba
6
Gabriel
12
J. Timber
5
P. Hincapie
29
K. Havertz
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
11
G. Martinelli
20
N. Madueke
14
V. Gyoekeres

4-3-3

ARSAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Andrews

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

BRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
13/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

BRE

Last 5 matches

ARS

0

Menang

1

Seri

4

Menang

3

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Brentford vs Arsenal hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

0