Brentford, yang menargetkan kemenangan ketiga berturut-turut, akan berusaha mengganggu perburuan gelar Premier League Arsenal dalam derby London yang sangat dinantikan.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Brentford vs Arsenal dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Brentford vs Arsenal

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Brentford dan Arsenal akan bertanding pada 12 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Prakiraan Pertandingan

Brentford telah menunjukkan performa yang mengesankan di bawah pelatih kepala Keith Andrews, meraih kemenangan tandang yang impresif dalam dua pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Aston Villa dan Newcastle United.

Saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan momentum yang kuat dan tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat keenam, The Bees berpotensi membuat pernyataan besar dalam upaya mereka untuk masuk ke enam besar (atau bahkan lebih tinggi) dengan kemenangan atas Arsenal.

Getty Images

Namun, Brentford akan menghadapi Arsenal yang sedang mengejar kemenangan kelima berturut-turut di semua kompetisi, setelah meraih kemenangan telak di kandang atas Sunderland akhir pekan lalu.

The Gunners berada di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan tiga poin, dan kemenangan dalam derby London di Gtech Community Stadium akan memperkuat cengkeraman tim Mikel Arteta di posisi pertama.

Cedera, statistik kunci

Getty Images

Arsenal akan mengevaluasi kondisi Bukayo Saka, Martin Ødegaard, dan Leandro Trossard menjelang laga melawan Brentford, dengan Mikel Merino dan Max Dowman absen jangka panjang, namun tidak ada masalah suspensi bagi The Gunners.

Sementara itu, Brentford tanpa Kevin Schade yang diskors, sementara Josh Dasilva, Fábio Carvalho, dan Antoni Milambo absen karena cedera. Pemain pinjaman Arsenal, Reiss Nelson, tidak eligible untuk bertanding melawan klub induknya.

Arsenal memiliki rekor tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan melawan Brentford, terdiri dari tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Kedua tim sedang dalam performa terbaiknya: Brentford telah mengumpulkan 20 poin dari 10 pertandingan Premier League terakhir mereka.

Arsenal, di sisi lain, telah mengumpulkan 23 poin, dan ini adalah dua angka tertinggi di divisi tersebut selama periode tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Brentford vs Arsenal hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: