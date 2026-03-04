Villa Park menjadi arena pertarungan krusial dalam perburuan tiket Liga Champions, dengan Aston Villa berupaya menghentikan tren negatif mereka saat Chelsea datang berkunjung.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs Chelsea, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Aston Villa vs Chelsea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Aston Villa vs Chelsea

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa vs Chelsea akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Aston Villa telah turun ke peringkat keempat setelah kekalahan pekan lalu dari Wolves, kekalahan kedua mereka dalam lima pertandingan. Ini merupakan periode yang sulit bagi tim Unai Emery, dengan hanya satu kemenangan dalam periode tersebut, dan performa kandang mereka juga tidak memberikan banyak kelegaan; hanya satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di Villa Park. Ketidakmampuan mencetak gol secara efektif di depan gawang sangat terasa, membuat para pendukung frustrasi karena peluang-peluang terbuang percuma.

Chelsea, di sisi lain, juga menghadapi masalah mereka sendiri. Disiplin menjadi masalah besar dalam laga melawan Arsenal, di mana kartu merah Pedro Neto menjadi kartu merah kesembilan mereka musim ini, menandakan tren yang mengkhawatirkan. The Blues belum mampu meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir, hanya mengumpulkan dua poin dari laga melawan Leeds, Burnley, dan Arsenal.

Statistik kunci & berita cedera

Dengan Boubacar Kamara absen hingga akhir musim karena cedera lutut, lini tengah Villa terus merasakan absennya Youri Tielemans, yang tidak diharapkan siap untuk laga Rabu mendatang. Harvey Elliott juga absen lebih dari sebulan, sementara cedera Andres Garcia berarti ia akan absen selama enam minggu lagi. Masih ada ketidakpastian seputar kapten John McGinn, yang telah pulih dari cedera lutut selama enam minggu terakhir dan masih belum pasti apakah akan kembali.

Bagi Chelsea, skorsing Pedro Neto setelah kartu merah yang diterimanya melawan Arsenal meninggalkan kekosongan di lini serang. Estevao Willian dan Jamie Bynoe-Gittens masih dalam proses pemulihan cedera paha, meskipun keduanya semakin mendekati kembalinya ke lapangan. Dario Essugo juga mendekati kebugaran setelah absen sejak Januari, sementara Marc Cucurella menghadapi tes terakhir untuk menentukan ketersediaannya. Levi Colwill, yang absen dalam jangka panjang, terus menjalani rehabilitasi, namun absennya telah meninggalkan lubang yang signifikan di pertahanan The Blues dan dia kemungkinan besar tidak akan tampil lagi musim ini.

Pertandingan tengah pekan menjadi batu sandungan bagi Chelsea, dengan delapan kekalahan dalam sepuluh pertandingan tandang terakhir mereka di bawah sorotan lampu; pola ini terus menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan mereka.

Berita tim & skuad

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Aston Villa vs Chelsea hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: