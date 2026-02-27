Goal.com
Premier League
team-logoWolverhampton Wanderers
Molineux Stadium
team-logoAston Villa
Cara menonton pertandingan Premier League antara Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Wolverhampton Wanderers dan Aston Villa, serta waktu kick-off dan berita tim.

Ini adalah laga derby Black Country pada malam Jumat, di mana Wolves, tim juru kunci, menjamu Aston Villa yang sedang mengejar tiket Liga Champions.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wolves vs Aston Villa, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatJaringan USA
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Wolves vs Aston Villa secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Tonton langsung pertandingan Wolves vs Aston Villa di DirecTV.Mulai uji coba gratis.

Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa

Premier League - Premier League
Molineux Stadium

Wolves vs Aston Villa akan dimulai pada 27 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Wolves hampir pasti terdegradasi dari Premier League. Mereka akan berusaha mempertahankan kebanggaan regional West Midlands melawan Aston Villa yang belakangan ini tampil kurang konsisten. 

Mateus Mane Wolves 2025-26Getty Images

Tim tamu asuhan Unai Emery unggul enam poin dari Liverpool yang berada di peringkat keenam, dan hanya tiga poin di atas Manchester United yang berada di peringkat keempat. The Villans hanya menang satu kali dari empat pertandingan liga terakhir mereka dan bisa terseret ke dalam persaingan sengit untuk tiket Liga Champions. 

Villa akan menghadapi Chelsea dan Manchester United dalam dua pertandingan liga berikutnya setelah laga ini di Molineux. Mereka hanya kalah satu kali dari 11 pertandingan tandang kompetitif terakhir (8 menang, 2 imbang) dan telah memenangkan semua lima pertandingan liga di kandang lawan tim yang berada di lima besar terbawah pada putaran ini. 

Aston Villa 2026Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

Ladislav Krejčí dari Wolves diskors setelah diusir dari lapangan di Palace, sementara Villa tetap tanpa gelandang kunci Youri Tielemans dan John McGinn.

Tammy Abraham mencetak gol penyeimbang Villa pekan lalu dan telah mencetak enam gol dalam enam pertemuan langsung melawan Wolves, termasuk hat-trick di stadion ini pada musim 2019-20.

Aston Villa v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa

3-4-2-1

Formasi

4-2-3-1

1
J. Sa
15
Y. Mosquera
24
T. Gomes
4
S. Bueno
36
M. Mane
27
J. Bellegarde
7
Andre
3
H. Bueno
9
A. Armstrong
38
J. Tchatchoua
14
T. Arokodare
23
E. Martinez
2
M. Cash
22
I. Maatsen
4
E. Konsa
5
T. Mings
27
M. Rogers
31
L. Bailey
21
D. Luiz
24
A. Onana
10
E. Buendia
11
O. Watkins

4-2-3-1

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Edwards

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • U. Emery

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

Last 5 matches

1

Menang

1

Seri

3

Menang

4

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

