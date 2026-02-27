Ini adalah laga derby Black Country pada malam Jumat, di mana Wolves, tim juru kunci, menjamu Aston Villa yang sedang mengejar tiket Liga Champions.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wolves vs Aston Villa, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton dan streaming langsung Wolves vs Aston Villa secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Wolves vs Aston Villa akan dimulai pada 27 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Wolves hampir pasti terdegradasi dari Premier League. Mereka akan berusaha mempertahankan kebanggaan regional West Midlands melawan Aston Villa yang belakangan ini tampil kurang konsisten.

Tim tamu asuhan Unai Emery unggul enam poin dari Liverpool yang berada di peringkat keenam, dan hanya tiga poin di atas Manchester United yang berada di peringkat keempat. The Villans hanya menang satu kali dari empat pertandingan liga terakhir mereka dan bisa terseret ke dalam persaingan sengit untuk tiket Liga Champions.

Villa akan menghadapi Chelsea dan Manchester United dalam dua pertandingan liga berikutnya setelah laga ini di Molineux. Mereka hanya kalah satu kali dari 11 pertandingan tandang kompetitif terakhir (8 menang, 2 imbang) dan telah memenangkan semua lima pertandingan liga di kandang lawan tim yang berada di lima besar terbawah pada putaran ini.

Statistik penting & kabar cedera

Ladislav Krejčí dari Wolves diskors setelah diusir dari lapangan di Palace, sementara Villa tetap tanpa gelandang kunci Youri Tielemans dan John McGinn.

Tammy Abraham mencetak gol penyeimbang Villa pekan lalu dan telah mencetak enam gol dalam enam pertemuan langsung melawan Wolves, termasuk hat-trick di stadion ini pada musim 2019-20.

