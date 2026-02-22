Goal.com
Major League Soccer
team-logoLos Angeles FC
Los Angeles Memorial Coliseum
team-logoInter Miami CF
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Los Angeles FC vs Inter Miami CF hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Los Angeles FC dan Inter Miami CF, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Los Angeles FC vs Inter Miami CF, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatApple TV
InggrisApple TV
AustraliaApple TV
KanadaApple TV
IndiaApple TV
Afrika Selatan / Sub-SaharaApple TV
MalaysiaApple TV
Timur TengahApple TV

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Los Angeles FC vs Inter Miami CF

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
Los Angeles Memorial Coliseum

Pertandingan hari ini antara Los Angeles FC dan Inter Miami CF akan dimulai pada 22 Feb 2026, 02:30.

Ringkasan Pertandingan

Messi Inter MiamiGetty Images

Baik Los Angeles FC maupun Inter Miami memasuki musim baru dengan skuad yang telah mengalami perubahan signifikan. Dalam lima pertemuan terakhir antara Los Angeles FC dan Inter Miami CF, LAFC lebih sering keluar sebagai pemenang, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan, yang mungkin mengejutkan banyak penggemar sepak bola. Rekor head-to-head ini menyoroti persaingan yang ketat dalam beberapa musim terakhir, di mana tidak ada pihak yang mampu mendominasi secara mutlak.

Berita cedera

Los Angeles FCGetty Images

Ketersediaan skuad akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan pembuka, karena Los Angeles harus bermain tanpa Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov, dan Aaron Long. Setiap pemain absen karena cedera atau skorsing. Aktivitas transfer menyingkirkan beberapa nama familiar, seperti Francisco Ginella dan Alexandru Băluță, untuk tim tuan rumah. Inter Miami juga memiliki pemain yang absen, yaitu Telasco Segovia dan Dayne St. Clair yang sedang bertugas bersama tim nasional, sementara David Ruíz masih dalam proses pemulihan cedera. Selain itu, ada kepergian pemain penting seperti Luis Suárez dan Fafà Picault.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Los Angeles FC vs Inter Miami CF

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Dos Santos

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Mascherano

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Form

LAF
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
16/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

MIA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

LAF

Last 5 matches

MIA

3

Menang

0

Seri

2

Menang

6

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

0