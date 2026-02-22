Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Los Angeles FC vs Inter Miami CF hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Los Angeles FC vs Inter Miami CF, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Los Angeles FC vs Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer Los Angeles Memorial Coliseum

Pertandingan hari ini antara Los Angeles FC dan Inter Miami CF akan dimulai pada 22 Feb 2026, 02:30.

Ringkasan Pertandingan

Baik Los Angeles FC maupun Inter Miami memasuki musim baru dengan skuad yang telah mengalami perubahan signifikan. Dalam lima pertemuan terakhir antara Los Angeles FC dan Inter Miami CF, LAFC lebih sering keluar sebagai pemenang, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan, yang mungkin mengejutkan banyak penggemar sepak bola. Rekor head-to-head ini menyoroti persaingan yang ketat dalam beberapa musim terakhir, di mana tidak ada pihak yang mampu mendominasi secara mutlak.

Berita cedera

Ketersediaan skuad akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan pembuka, karena Los Angeles harus bermain tanpa Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov, dan Aaron Long. Setiap pemain absen karena cedera atau skorsing. Aktivitas transfer menyingkirkan beberapa nama familiar, seperti Francisco Ginella dan Alexandru Băluță, untuk tim tuan rumah. Inter Miami juga memiliki pemain yang absen, yaitu Telasco Segovia dan Dayne St. Clair yang sedang bertugas bersama tim nasional, sementara David Ruíz masih dalam proses pemulihan cedera. Selain itu, ada kepergian pemain penting seperti Luis Suárez dan Fafà Picault.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

