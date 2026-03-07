D.C. United akan menjamu juara bertahan MLS Cup, Inter Miami CF, di M&T Bank Stadium di Baltimore, Maryland.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan DC United vs Inter Miami CF, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off DC United vs Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer M&T Bank Stadium

DC United vs Inter Miami akan dimulai pada 7 Mar 2026 pukul 16:30 EST.

Ringkasan pertandingan

United sedang dalam fase transisi di bawah pelatih kepala René Weiler. Mereka meraih kemenangan 1-0 atas Philadelphia tetapi kalah 1-0 dari Austin pada akhir pekan lalu. Pemenang Golden Boot 2024, Christian Benteke, telah hengkang dan digantikan oleh striker Romania Louis Munteanu.

Setelah kekalahan 3-0 yang buruk dari LAFC di laga pembuka musim, Miami bangkit dengan kemenangan 4-2 atas Orlando City, di mana Leo Messi tampil gemilang dengan dua gol, didukung dengan baik oleh Telasco Segovia, pemain Venezuela berusia 22 tahun, yang mencetak dua assist.

Statistik kunci & berita cedera

Aaron Herrera dan Gabriel Segal absen untuk United.

Untuk Miami, Luis Suárez absen karena cedera kaki, dan bek sayap Sergio Reguilón juga absen karena masalah lutut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain DC United vs Inter Miami CF Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer R. Weiler Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Mascherano

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

