Liverpool, yang telah delapan kali menjuarai FA Cup, akan menjamu Brighton yang performa mereka tidak konsisten di Anfield pada putaran keempat.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Liverpool vs Brighton, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Liverpool vs Brighton

Liverpool vs Brighton akan dimulai pada 14 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Prakiraan pertandingan

Liverpool bangkit dari kekalahan menyakitkan melawan Man City dengan menjadi satu-satunya tim Premier League musim ini yang menang di Stadion of Light milik Sunderland. Mereka akan senang menjamu Brighton, tim yang belum pernah mereka kalahkan dalam 11 pertemuan terakhir di Anfield.

The Seagulls sedang dalam performa buruk, tanpa kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir, termasuk dua kekalahan berturut-turut. Mungkin perjalanan di Piala FA dapat mengalihkan perhatian mereka dari penurunan drastis di klasemen EPL.

Statistik kunci, berita cedera

Wataru Endo dari Liverpool ditarik keluar dalam kemenangan di Sunderland, bergabung dengan Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, dan Giovanni Leoni di bangku cadangan.

Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March, dan Yasin Ayari absen untuk Brighton, tetapi Mats Wieffer tersedia setelah pulih dari cedera jari kaki.

Liverpool telah tersingkir dari enam dari sembilan pertandingan putaran keempat Piala FA terakhir mereka, termasuk melawan Plymouth Argyle musim lalu.

Mohamed Salah telah mencetak 10 gol dan delapan assist dalam 19 pertemuan dengan Brighton.

James Milner dari Brighton menyamai rekor penampilan sepanjang masa Gareth Barry di EPL pada pertengahan pekan dan berpotensi tampil sebagai starter di sini melawan klub lamanya.

