Rennes, yang sedang terpuruk setelah empat kekalahan beruntun, sangat ingin menghidupkan kembali ambisi mereka untuk masuk ke enam besar Ligue 1 dengan kemenangan kandang yang krusial melawan PSG yang sedang dalam performa terbaik dan penuh percaya diri.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Rennes vs Paris Saint-Germain, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Rennes vs Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Roazhon Park

Rennes dan Paris Saint-Germain akan bertanding pada 13 Februari 2026 pukul 18:00 GMT dan 13:00 EST.

Prakiraan Pertandingan

Rennes belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk empat kekalahan berturut-turut—terbaru adalah kekalahan tandang melawan Lens di Ligue 1, namun tim Merah dan Hitam tetap berada di peringkat keenam klasemen.

The Red and Blacks, yang saat ini tanpa manajer setelah pemecatan Habib Beye baru-baru ini, berpotensi naik ke peringkat kelima jika Lille mengalami kekalahan melawan Brest dalam pertandingan mendatang mereka.

PSG, di sisi lain, sedang dalam performa terbaik setelah mengalahkan Olympique Marseille dengan telak dalam Le Classique pada pertandingan terakhir mereka, memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka di Ligue 1 menjadi tujuh kemenangan berturut-turut dan mengamankan posisi teratas di klasemen.

Tim Paris berencana untuk meraih kemenangan kedelapan berturut-turut di Ligue 1 saat mereka bertandang ke Rennes, memperpanjang dominasi mereka dan menjaga pertahanan gelar mereka tetap di jalur yang tepat sebagai pemimpin klasemen dengan selisih dua poin dari Lens.

Cedera, statistik kunci

Pemain Rennes Jérémy Jacquet, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara, dan Quentin Ndjantou diperkirakan absen dalam laga melawan PSG karena berbagai masalah, sementara beberapa pemain lain seperti Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé, dan Yassir Zabiri diragukan tampil.

Sementara itu, daftar cedera PSG mencakup absen jangka panjang bagi pemain kunci seperti Quentin Ndjantou dan Fabián Ruiz. Kabar baiknya, Achraf Hakimi akan kembali dari hukuman skorsing.

PSG sedang menikmati rekor tak terkalahkan dalam enam pertandingan melawan Rennes, dengan lima kemenangan (termasuk kemenangan kandang 5-0 yang dominan pada Desember 2025) dan satu hasil imbang dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di semua kompetisi.

Berita tim & skuad

