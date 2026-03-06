Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoMonaco
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain dan Monaco, serta waktu kick-off dan berita tim.

PSG akan bertemu Monaco untuk ketiga kalinya dalam tiga minggu terakhir, dalam upaya memperkuat posisi mereka dalam persaingan gelar Ligue 1.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Monaco, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo
InggrisLigue 1+
KanadaTSN+
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Paris Saint-Germain vs Monaco dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Cara menonton dan streaming langsung PSG vs Monaco secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Streaming PSG vs Monaco secara langsung di FuboMulaiuji coba gratis

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Monaco

crest
Ligue 1 - Ligue 1
Parc des Princes

PSG vs Monaco akan dimulai pada 6 Maret 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Prakiraan pertandingan

PSG memimpin dengan selisih empat poin atas Lens dalam perburuan gelar Ligue 1, meskipun telah memenangkan sembilan dari 10 pertandingan terakhir mereka. Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea akan digelar lima hari setelah ini, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat bagi juara Eropa bertahan. 

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Performa buruk yang berlangsung dari November, Desember, hingga Januari hampir membuat musim Monaco hancur, tetapi mereka kini kembali dalam perburuan tempat Eropa dan tak terkalahkan dalam enam pertandingan (4 menang, 2 imbang) di Ligue 1. Dalam pertandingan tandang terakhir mereka, mereka memberikan bantuan besar kepada PSG dengan bangkit dan mengalahkan Lens 3-2.

Statistik kunci & kabar cedera

Ousmane Dembélé absen dalam tiga pertandingan terakhir PSG, sementara João Neves tidak bermain dalam kemenangan akhir pekan lalu melawan Le Havre. Krépin Diatta menjadi nama terbaru dalam daftar cedera Monaco yang panjang, yang juga mencakup Eric Dier, Paul Pogba, dan Mohammed Salisu. 

Desire Doue mencetak dua gol untuk PSG dalam kemenangan 3-2 mereka atas Monaco di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

FBL-EUR-C1-PSG-MONACOGetty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Monaco

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formasi

3-4-2-1

Home team crestASM
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
19
K. Lee
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
16
P. Koehn
25
W. Faes
13
C. Mawissa
5
T. Kehrer
28
M. Coulibaly
12
C. Henrique
24
S. Adingra
23
A. Bamba
15
L. Camara
2
Vanderson
9
F. Balogun

3-4-2-1

ASMAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Pocognoli

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

PSG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ASM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

PSG

Last 5 matches

ASM

3

Menang

1

Seri

1

Menang

10

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0