PSG akan bertemu Monaco untuk ketiga kalinya dalam tiga minggu terakhir, dalam upaya memperkuat posisi mereka dalam persaingan gelar Ligue 1.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Monaco, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Paris Saint-Germain vs Monaco dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung PSG vs Monaco secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

PSG vs Monaco akan dimulai pada 6 Maret 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Prakiraan pertandingan

PSG memimpin dengan selisih empat poin atas Lens dalam perburuan gelar Ligue 1, meskipun telah memenangkan sembilan dari 10 pertandingan terakhir mereka. Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea akan digelar lima hari setelah ini, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat bagi juara Eropa bertahan.

Getty Images

Performa buruk yang berlangsung dari November, Desember, hingga Januari hampir membuat musim Monaco hancur, tetapi mereka kini kembali dalam perburuan tempat Eropa dan tak terkalahkan dalam enam pertandingan (4 menang, 2 imbang) di Ligue 1. Dalam pertandingan tandang terakhir mereka, mereka memberikan bantuan besar kepada PSG dengan bangkit dan mengalahkan Lens 3-2.

Statistik kunci & kabar cedera

Ousmane Dembélé absen dalam tiga pertandingan terakhir PSG, sementara João Neves tidak bermain dalam kemenangan akhir pekan lalu melawan Le Havre. Krépin Diatta menjadi nama terbaru dalam daftar cedera Monaco yang panjang, yang juga mencakup Eric Dier, Paul Pogba, dan Mohammed Salisu.

Desire Doue mencetak dua gol untuk PSG dalam kemenangan 3-2 mereka atas Monaco di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: