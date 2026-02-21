PSG akan berusaha menyelesaikan pertandingan melawan Metz dengan seminimal mungkin keributan sebelum kembali fokus pada laga Liga Champions melawan lawan Prancis lainnya.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari Paris Saint-Germain vs Metz.

Cara menonton dan streaming langsung PSG vs Metz secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Metz

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

PSG vs Metz akan dimulai pada 21 Februari 2026 pukul 15:05 EST dan 20:05 GMT.

Ringkasan pertandingan

Persaingan Ligue 1 musim ini jauh dari kata mudah, dengan PSG yang selalu menjadi favorit kini tertinggal satu poin dari Lens setelah 22 pertandingan. Tim Paris yang produktif dalam mencetak gol telah mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan akan optimis menghadapi Metz yang telah kebobolan 49 gol di Ligue 1, rekor terburuk di divisi tersebut. Tim tamu berada di dasar klasemen Ligue 1, tanpa kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.

PSG ingin membalas kekalahan dari Rennes dalam laga liga terakhir mereka. Perhatikan Desire Doue, yang baru saja tampil gemilang sebagai pemain pengganti dalam laga playoff babak 16 besar Liga Champions melawan Monaco.

Statistik kunci, berita cedera

PSG akan melakukan tes kebugaran terakhir untuk Senny Mayulu dan Fabián Ruiz, sementara Metz kemungkinan besar akan kehilangan Benjamin Stambouli dan Boubacar Traoré.

PSG telah memenangkan 15 pertemuan terakhir mereka dengan Metz.

PSG telah memenangkan enam pertandingan Ligue 1 berturut-turut di Parc des Princes, hanya kebobolan sekali selama periode tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

