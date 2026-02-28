Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Le Havre vs PSG secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Le Havre vs Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Oceane

Le Havre vs PSG akan dimulai pada 28 Februari 2026 pukul 15:05 EST dan 20:05 GMT.

Ringkasan pertandingan

Juara Eropa PSG telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions, tetapi mereka mengalami ketegangan hebat melawan rival Ligue 1 Monaco untuk mencapai tahap ini. Kemenangan agregat 5-4 yang dramatis mungkin tidak baik untuk tekanan darah para pendukung mereka, tetapi mereka tetap lolos ke babak berikutnya.

Getty Images

Sejak kekalahan dari Monaco pada November, PSG telah memenangkan delapan dari sembilan pertandingan Ligue 1, dan mereka tetap unggul dua poin dari pesaing terdekat Lens setelah 23 putaran.

Getty Images

Performa Le Havre belakangan ini naik-turun, dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan dua imbang dalam enam laga liga terakhir. Namun, selisih sembilan poin dari zona degradasi seharusnya cukup untuk memastikan mereka bertahan di kasta tertinggi.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Benjamin Sangante diskors untuk Le Havre, sementara Ayumu Seko dan Abdoulaye Toure absen karena cedera.

Ousmane Dembele, Fabian Ruiz, dan Senny Mayulu tidak dapat bermain untuk tim tamu.

Pemain berusia 19 tahun, Warren Zaire-Emery, memiliki jumlah assist terbanyak di antara semua pemain Ligue 1 pada tahun 2026.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Le Havre vs Paris Saint-Germain hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: