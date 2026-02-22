Cara menonton pertandingan Liga Premier Nottingham Forest vs Liverpool hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Nottingham Forest vs Liverpool dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Nottingham Forest vs Liverpool

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Pertandingan hari ini antara Nottingham Forest dan Liverpool akan dimulai pada 22 Feb 2026, pukul 14:00.

Ringkasan Pertandingan

Pertandingan krusial di kedua ujung klasemen Premier League akan berlangsung di City Ground pada Minggu ini, saat Nottingham Forest menjamu Liverpool. Dengan Forest melakukan pergantian manajer secara mendadak dan Liverpool berjuang untuk tetap dalam perburuan Liga Champions, pertandingan ini jauh lebih dari sekadar perjalanan tandang rutin bagi The Reds.

Pertandingan ini menandai debut Vítor Pereira sebagai manajer Nottingham Forest di Premier League. Mantan bos Wolves ini menggantikan Sean Dyche awal pekan ini dan memulai dengan gemilang pada Kamis lalu, membawa Forest meraih kemenangan 3-0 atas Fenerbahçe di Liga Europa. Dengan hanya tiga poin di atas zona degradasi, Pereira akan berusaha keras untuk mengubah momentum Eropa menjadi keamanan domestik.

Liverpool, yang dipimpin oleh Arne Slot, mencari pembalasan. Meskipun berada di peringkat ke-6 dan baru saja memenangkan dua pertandingan berturut-turut melawan Sunderland dan Brighton, kenangan kekalahan 3-0 di kandang melawan Forest pada November lalu masih membekas. Dengan Manchester United yang berada di peringkat ke-4 hanya tiga poin di depan, Slot tahu bahwa kehilangan poin lebih lanjut bisa fatal bagi ambisi mereka untuk finis di empat besar.

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Nottingham Forest vs Liverpool hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: