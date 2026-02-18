Arsenal berupaya memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Premier League menjadi tujuh poin saat mereka bertandang ke markas Wolves, tim papan bawah, pada Rabu.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Wolves vs Arsenal dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Arsenal

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Wolves vs Arsenal akan dimulai pada 18 Februari 2026 pukul 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Wolves terancam degradasi, tetapi dapat sedikit lega karena enam dari sembilan poin Premier League mereka musim ini diraih setelah pergantian tahun.

Favorit juara Premier League, Arsenal, dapat memperlebar keunggulan mereka menjadi tujuh poin di puncak klasemen jika mereka mengalahkan Wolves yang berada di dasar klasemen pada Rabu. Tim asuhan Mikel Arteta ingin memanfaatkan kesempatan bermain sebelum rival mereka, Manchester City, karena mereka tidak akan melakukannya lagi dalam dua pekan pertandingan berikutnya.

Getty Images

The Gunners hanya memenangkan tiga dari delapan pertandingan tandang liga terakhir mereka, tetapi rekor tersebut jauh lebih baik saat menghadapi tim-tim yang saat ini berada di luar tujuh besar, karena tim Mikel Arteta telah memenangkan 14 dari 16 pertandingan Premier League melawan tim-tim tersebut musim ini, dan mereka telah memenangkan 14 pertandingan berturut-turut melawan tim-tim di zona degradasi.

Getty Images

Berita cedera, statistik kunci

Hwang Hee-Chan absen selama beberapa minggu karena cedera betis, sementara pertandingan Rabu ini akan terlalu cepat bagi Toti Gomes, yang absen sejak Desember karena cedera otot paha.

Arsenal akan kehilangan trio gelandang Mikel Merino, Martin Odegaard, dan Kai Havertz, meskipun kapten Odegaard berpotensi kembali pada akhir pekan untuk derby London Utara melawan Tottenham.

Noni Madueke dari Arsenal memiliki lebih banyak gol melawan Wolves daripada tim lain dalam karier Premier League-nya (empat).

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

