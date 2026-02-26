Cara menonton pertandingan Liga Europa Nottingham Forest vs Fenerbahce hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Nottingham Forest vs Fenerbahce dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Nottingham Forest vs Fenerbahce

Europa League - Final Stage City Ground, Nottingham

Pertandingan hari ini antara Nottingham Forest dan Fenerbahce akan dimulai pada 26 Feb 2026, 20:00.

Ringkasan Pertandingan

Minggu lalu di Istanbul, Forest menampilkan performa gemilang di bawah pelatih baru Vítor Pereira, mengalahkan mantan klubnya dengan kemenangan telak 3–0. Gol dari Murillo, Igor Jesus, dan kapten Morgan Gibbs-White memberikan keunggulan besar bagi tim Premier League tersebut.

Bagi Fenerbahçe, tugas ini sangat berat. Mereka tiba di East Midlands dengan kebutuhan mencetak setidaknya tiga gol melawan Forest yang telah menjaga gawang tak kebobolan dalam tiga laga kandang Eropa terakhirnya.

NFO Last 1 matches FB 1 Menang 0 Seri 0 Menang Fenerbahce 0 - 3 Nottingham Forest 3 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

