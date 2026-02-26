Goal.com
Europa League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFenerbahce
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Europa Nottingham Forest vs Fenerbahce hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Europa antara Nottingham Forest dan Fenerbahce, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Nottingham Forest vs Fenerbahce dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Nottingham Forest vs Fenerbahce dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Nottingham Forest vs Fenerbahce

crest
Europa League - Final Stage
City Ground, Nottingham

Pertandingan hari ini antara Nottingham Forest dan Fenerbahce akan dimulai pada 26 Feb 2026, 20:00.

Ringkasan Pertandingan 

Nottingham Forest vs FenerbahceGetty Images

Minggu lalu di Istanbul, Forest menampilkan performa gemilang di bawah pelatih baru Vítor Pereira, mengalahkan mantan klubnya dengan kemenangan telak 3–0. Gol dari Murillo, Igor Jesus, dan kapten Morgan Gibbs-White memberikan keunggulan besar bagi tim Premier League tersebut.

Bagi Fenerbahçe, tugas ini sangat berat. Mereka tiba di East Midlands dengan kebutuhan mencetak setidaknya tiga gol melawan Forest yang telah menjaga gawang tak kebobolan dalam tiga laga kandang Eropa terakhirnya.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Fenerbahce

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestFB
27
S. Ortega
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
7
C. Hudson-Odoi
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
13
T. Cetin
67
E. Uregen
14
Y. Demir
18
M. Muldur
27
N. Semedo
21
M. Asensio
17
N. Kante
6
M. Guendouzi
9
K. Akturkoglu
45
D. Nene
26
S. Cherif

4-2-3-1

FBAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Pereira

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Tedesco

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

NFO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

FB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

NFO

Last 1 matches

FB

1

Menang

0

Seri

0

Menang

3

Gol tercipta

0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
0/1

Klasemen

0