Cara menonton pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Monaco, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Monaco

Champions League - Final Stage Parc des Princes

Pertandingan hari ini antara Paris Saint-Germain dan Monaco akan dimulai pada 25 Feb 2026, 20:00.

Ringkasan Pertandingan

Dalam pertandingan langka antara dua tim Prancis di panggung Eropa, Paris Saint-Germain akan menjamu AS Monaco di Parc des Princes malam ini untuk leg kedua babak playoff Liga Champions UEFA.

Tim Paris memegang keunggulan tipis 3-2 secara agregat setelah leg pertama yang kacau di Stade Louis II, di mana mereka membalikkan defisit dua gol di awal untuk menguasai pertandingan.

Leg pertama menjadi laga seru bergaya Concacaf di Eropa. Monaco memimpin 2-0 dalam 25 menit pertama, namun kartu merah yang diterima Aleksandr Golovin mengubah jalannya pertandingan. Bintang muda PSG, Désiré Doué, memimpin comeback, membantu klub ibu kota meraih tiga gol tandang yang krusial.

