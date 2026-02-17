Monaco akan berusaha untuk meraih keunggulan penting di leg pertama saat mereka menjamu juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain dalam laga playoff knockout yang sengit antara dua tim Ligue 1.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Monaco vs Paris Saint-Germain dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Monaco vs Paris Saint-Germain

Champions League - Final Stage Stade Louis II, Monaco

Monaco dan Paris Saint-Germain akan bertanding pada 17 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Prakiraan Pertandingan

Monaco tetap tak terkalahkan dalam dua pertandingan Ligue 1 terakhir mereka, setelah meraih hasil imbang melawan Nice sebelum mengalahkan Nantes dengan kemenangan meyakinkan dalam pertandingan terakhir mereka.

Tim Merah Putih juga belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir mereka di Ligue 1 di Stade Louis II dan akan berusaha memperpanjang rekor tersebut dengan kemenangan ketiga berturut-turut di Monaco.

Getty Images

Paris Saint-Germain datang sebagai tim yang terluka namun berbahaya, setelah rekor tak terkalahkan mereka dalam empat pertandingan terakhir terhenti akibat kekalahan mengecewakan dari Rennes dalam laga Ligue 1 terakhir mereka.

Meskipun mengalami kekalahan, tim Paris memiliki kualitas, kedalaman skuad, dan pengalaman dalam pertandingan besar untuk membalikkan keadaan melawan Monaco dalam pertemuan kontinental pertama mereka.

Cedera, bintang kunci

Monaco memiliki daftar cedera yang panjang, termasuk pemain seperti Paul Pogba, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Eric Dier, dan Kassoum Ouattara.

Paris Saint-Germain, di sisi lain, memiliki daftar cedera yang relatif ringan, dengan Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz, dan Senny Mayulu absen.

Getty Images

Monaco meraih kemenangan 1-0 yang sengit atas PSG dalam pertemuan Ligue 1 terakhir mereka, mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan melawan tim Paris, yang sebelumnya meraih empat kemenangan dan satu imbang dalam rentetan tersebut.

Monaco tak terkalahkan dalam empat pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions (satu kemenangan, tiga imbang), dan menjaga gawang tak kebobolan dalam tiga pertandingan terakhir di Stade Louis II.

Namun, PSG memiliki rekor yang mengesankan di babak gugur, dengan 10 kemenangan dari 15 pertandingan babak gugur Liga Champions terakhir mereka dan tujuh kemenangan dari 10 pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi tersebut.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

