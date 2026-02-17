Borussia Dortmund dan Atalanta bertarung untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar Liga Champions dalam dua leg, dimulai di Westfalenstadion milik Dortmund.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Borussia Dortmund vs Atalanta, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton dan streaming langsung Dortmund vs Atalanta secara gratis

Waktu kick-off Borussia Dortmund vs Atalanta

Champions League - Final Stage Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Atalanta akan dimulai pada 17 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Dengan Dortmund dan Atalanta keduanya dalam performa domestik yang luar biasa, kita bisa menantikan pertandingan seru saat mereka bertarung di panggung Eropa.

Dortmund hanya mengalami dua kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir mereka, ironisnya, keduanya terjadi di Liga Champions. Kemenangan 4-0 di Bundesliga atas Mainz pada Jumat lalu menjaga mereka dalam perburuan gelar, hanya enam poin di belakang Bayern Munich setelah enam kemenangan beruntun.

Situasi Atalanta serupa, dengan tujuh kemenangan dan dua imbang dari sembilan pertandingan domestik terakhir mereka, tetapi dua kekalahan dalam dua pertandingan Liga Champions mereka pada Januari.

Statistik kunci, berita cedera

Borussia Dortmund menyambut kembali Nico Schlotterbeck, yang menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan di liga domestik melawan Mainz. Daniel Svensson akan tersedia setelah hukuman larangan bermain membuatnya absen dalam kekalahan Liga Champions melawan Inter. Marcel Sabitzer bisa tampil setelah cedera betis, tetapi kapten klub Emre Can absen.

BVB telah mencatat 10 pencetak gol berbeda di Liga Champions musim ini, dengan Guirassy, Felix Nmecha, dan Julian Brandt masing-masing mencetak tiga gol.

Julian Ryerson mencetak empat assist - termasuk dua untuk Serhou Guirassy - dalam kemenangan 4-0 BVB pada pertandingan akhir pekan melawan Mainz.

Charles De Ketelaere akan absen dalam perjalanan Atalanta, yang merupakan pukulan telak, mengingat ia telah mencatatkan enam keterlibatan gol di fase liga.

Bek tengah Pantai Gading Odilon Kossounou adalah satu-satunya pemain yang tampil dalam setiap pertandingan Atalanta di Liga Champions musim ini, tetapi dia kini menjadi pemain cadangan dalam pertandingan Serie A.

