Hull City akan berusaha untuk menciptakan kejutan di Piala FA saat mereka menjamu Chelsea, juara delapan kali, di Stadion MKM pada putaran keempat.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Hull vs Chelsea dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Hull vs Chelsea

FA Cup - FA Cup The MKM Stadium

Hull dan Chelsea akan bertanding pada 13 Februari 2026 pukul 19:45 GMT dan 14:45 EST.

Ringkasan Pertandingan

Hull City berusaha untuk membalikkan nasib mereka di Piala FA setelah mengalami dua pertandingan tanpa kemenangan di Championship—satu kekalahan dari Bristol City dan satu hasil imbang melawan Watford. Setelah berhasil melaju ke babak berikutnya dengan mengalahkan Blackburn Rovers, tim The Tigers bertekad untuk memperpanjang partisipasi mereka di kompetisi piala tertua di dunia dengan meraih kemenangan atas Chelsea.

Di sisi lain, Chelsea menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dalam performa terbaru mereka, dengan kemenangan tandang atas Wolverhampton Wanderers, diikuti oleh hasil imbang yang mengecewakan di kandang melawan Leeds United dalam pertandingan terakhir mereka. The Blues dengan mudah mengalahkan Charlton Athletic di putaran ketiga dan akan memasuki pertandingan terbaru mereka dengan penuh keyakinan melawan lawan lain dari Championship.

Cedera, statistik kunci

Hull City asuhan Sergej Jakirović akan menghadapi laga piala ini dengan beberapa pemain kunci absen karena cedera, termasuk Mohamed Belloumi, Semi Ajayi, Cody Drameh, Matt Crooks, Darko Gyabi, dan Eliot Matazo.

Chelsea, di sisi lain, juga akan kehilangan beberapa pemain yang absen karena cedera, termasuk Marc Cucurella, Levi Colwill, Romeo Lavia, Jamie Gittens, Dario Essugo, Filip Jorgensen, dan lainnya—serta Mykhailo Mudryk yang tidak tersedia karena skorsing.

Chelsea telah memenangkan delapan pertandingan terakhir mereka melawan Hull City di semua kompetisi dan tetap tak terkalahkan dalam 16 pertemuan terakhir (14 kemenangan, dua imbang) sejak kemenangan tunggal Hull City pada 1988.

Selain itu, Chelsea, yang dilatih oleh Liam Rosenior, telah lolos dari semua delapan pertandingan FA Cup sebelumnya melawan Hull City.

Hal ini menjadikan Chelsea memiliki tingkat keberhasilan 100% terbaik bersama dengan tim lain dalam sejarah kompetisi ini (bersama Leicester City vs. Birmingham City).

Berita tim & susunan pemain

