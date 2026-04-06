Millwall, yang sedang berjuang untuk promosi dan saat ini berada di peringkat kedua Championship, akan menjamu Norwich yang berada di peringkat ke-11 di The Den.

Millwall vs Norwich akan dimulai pada 6 Apr pukul 08:00 EST dan 13:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Upaya Millwall untuk promosi ke Liga Premier semakin menguat. Kemenangan 2-1 mereka di kandang Middlesbrough pada Jumat lalu sangat penting, bukan hanya karena mereka berhasil membalikkan keadaan dengan dua gol di babak kedua yang dicetak oleh mantan striker Boro, Josh Coburn, tetapi juga karena hasil itu mengangkat mereka ke posisi kedua. Hasil tersebut membuat mereka unggul satu poin dari peringkat ketiga dan empat poin di atas Ipswich, meskipun Ipswich masih memiliki dua pertandingan yang belum dimainkan, sehingga Millwall tahu mereka tidak boleh lengah. Mereka telah meraih lima kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir, dan laga melawan Norwich pada Senin memberi mereka kesempatan untuk mengalahkan The Canaries dua kali dalam satu musim liga untuk pertama kalinya sejak akhir 1960-an, setelah mengalahkan mereka 2-1 pada bulan Agustus lalu.

Sementara itu, Norwich berada di tengah klasemen dengan 16 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan 17 kekalahan dari 40 pertandingan. Mereka sulit dikalahkan belakangan ini, hanya kalah sekali dalam tujuh pertandingan terakhir, namun hasil imbang 1-1 di kandang melawan Portsmouth yang sedang terpuruk pada Jumat lalu sangat mengecewakan. Pelle Mattsson mencetak gol di awal pertandingan, namun malamnya berakhir buruk dengan gol bunuh diri di akhir pertandingan. Kesalahan itu secara efektif mengakhiri harapan tipis mereka untuk lolos ke babak playoff, membuat mereka tertinggal sembilan poin dari enam besar dengan enam pertandingan tersisa. Meski demikian, Norwich ingin mengakhiri musim dengan kuat dan membangun momentum, terutama dengan derby melawan Ipswich yang akan digelar akhir pekan depan.

Statistik penting & kabar cedera

Millwall masih kehilangan Lukas Jensen, Joe Bryan, Daniel Kelly, dan Massimo Luongo karena cedera. Alfie Doughty dan Ryan Leonard telah kembali berlatih, meskipun belum jelas apakah keduanya akan siap untuk diturunkan.

Norwich memiliki daftar pemain yang absen lebih panjang, dengan Ruairi McConville, Shane Duffy, Gabriel Forysth, Lucien Mahovo, Harry Amass, Matej Jurasek, Mirko Topic, Papa Amadou Diallo, Ante Crnac, dan Jovon Makama yang semuanya tidak bisa diturunkan. Jeffrey Schlupp telah kembali berlatih setelah absen selama lima bulan, tetapi kemungkinan besar ia tidak akan langsung diturunkan.

Dalam hal rekor head-to-head, Millwall telah memenangkan dua pertandingan kandang terakhir mereka melawan Norwich, termasuk kemenangan 3-1 di The Den musim lalu. Di sisi lain, Norwich telah kalah dalam dua kunjungan terakhir mereka dan akan berusaha meraih kemenangan tandang pertama mereka atas Millwall sejak kemenangan 3-2 pada Maret 2023.

