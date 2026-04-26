Coventry City, yang telah dinobatkan sebagai juara Championship dan promosi ke Liga Premier, akan menjamu Wrexham di CBS Arena. Tim tamu menyadari bahwa dua kemenangan beruntun dapat mengamankan posisi keenam dan tiket ke babak playoff yang didambakan.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Coventry vs Wrexham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Coventry vs Wrexham

Pertandingan Coventry vs Wrexham dimulai pada 26 Apr pukul 07:00 EST dan 12:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Coventry mungkin telah bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya, tetapi karena tim asuhan Frank Lampard telah dinobatkan sebagai juara, hasil-hasil tersebut tak lagi berarti — terutama setelah mereka memastikan gelar juara dengan cara yang meyakinkan melalui kemenangan telak 5-1 atas Portsmouth pada Selasa malam. Musim ini ditandai dengan gaya serangan mereka yang memukau, dengan 90 gol yang dicetak dalam 44 pertandingan, setidaknya 13 gol lebih banyak daripada tim mana pun, meskipun mereka akan mengakhiri musim dengan perolehan poin terendah untuk juara dalam empat musim terakhir. Pertandingan hari Minggu di CBS Arena dipastikan akan menjadi perayaan, namun Lampard tetap ingin timnya meraih kemenangan kandang ke-17 dari 23 pertandingan dan menambah perolehan 52 poin yang mengesankan di kandang sendiri.

Meskipun demikian, penurunan performa Coventry baru-baru ini - dua hasil yang kurang memuaskan sejak pertengahan Maret dan hanya dua clean sheet dalam enam pertandingan kandang terakhir mereka - memberikan semangat bagi Wrexham. Tim asuhan Phil Parkinson telah meraih dua kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak Februari, mengalahkan Stoke City 2-0 dan Oxford United 1-0 pada pertengahan pekan. Dengan poin yang sama dengan Hull namun memiliki selisih gol yang sedikit lebih baik, Wrexham menyadari bahwa kemenangan atas Coventry dan Middlesbrough dapat mengamankan posisi keenam dan tiket ke babak playoff.

Statistik penting & berita cedera

Berita skuad Coventry cukup positif, dengan Lampard memiliki opsi untuk merotasi pemain kembali - Jake Bidwell, Victor Torp, Brandon Thomas-Asante, dan Ellis Simms akan bersaing untuk masuk ke dalam skuad, sementara Joel Latibeaudiere bisa kembali ke lini pertahanan tengah setelah tidak dimainkan pada pertandingan terakhir.

Di sisi lain, Wrexham kemungkinan akan mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat mengalahkan Oxford, meskipun Phil Parkinson memiliki beberapa opsi jika ingin melakukan perubahan: Issa Kabore bisa ditempatkan sebagai bek sayap kanan menggantikan Ryan Longman, sementara Lewis O’Brien dan Kieffer Moore siap untuk menyegarkan lini tengah dan lini serang. Satu-satunya kekhawatiran tetap ada pada Liberato Cacace, yang masih absen dan berlomba dengan waktu agar bisa fit untuk kampanye Piala Dunia Selandia Baru.

Dari segi statistik – performa tandang Wrexham cukup mengesankan di musim Championship pertama mereka, mengumpulkan 34 poin dari 22 pertandingan tandang dan hanya kebobolan 25 gol – rekor pertahanan terbaik kedua di laga tandang – menjadikan mereka tim tamu yang berbahaya untuk acara perayaan ini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Coventry City vs Wrexham Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer F. Lampard Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Parkinson

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

