Werder Bremen akan mengandalkan dukungan penuh semangat dari para pendukung tuan rumah saat mereka berusaha menghentikan upaya Bayern Munich yang tak kenal lelah untuk meraih gelar Bundesliga dan meredakan kekhawatiran degradasi mereka sendiri.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Werder Bremen vs Bayern Munich, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Werder Bremen vs Bayern Munich

Werder Bremen dan Bayern Munich akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 14:30 GMT dan 09:30 EST.

Werder Bremen sedang mengalami rentetan tanpa kemenangan terpanjang mereka di Bundesliga sejak kembali ke divisi utama pada 2022, dengan 11 pertandingan tanpa kemenangan (empat imbang, tujuh kekalahan).

Bremen saat ini berada di peringkat ke-16 di Bundesliga, menduduki posisi playoff degradasi, dan kemenangan atas Bayern Munich di Weserstadion akan memberikan tiga poin krusial yang berpotensi mengangkat mereka keluar dari zona bahaya, meningkatkan moral, dan memberikan kejutan besar untuk meredakan kekhawatiran degradasi mereka.

Sementara itu, Bayern telah kembali mendapatkan momentum dalam perburuan gelar Bundesliga setelah meraih kemenangan penting atas Hoffenheim, mengakhiri rentetan dua pertandingan tanpa kemenangan yang jarang terjadi di liga, dan memulihkan kepercayaan diri menjelang lawatan mereka ke Bremen.

Dengan Bayern kini memimpin tiga poin di puncak klasemen, kemenangan di Bremen akan semakin memperkuat cengkeraman mereka di posisi pertama, memperlebar jarak dari pesaing seperti Borussia Dortmund, dan menjaga pengejaran tak kenal lelah mereka untuk gelar juara tetap di jalur yang tepat.

Mitchell Weiser, Amos Pieper, Maximilian Wöber, Victor Boniface, dan Leonardo Bittencourt masuk dalam daftar cedera Bremen, namun Niklas Stark tersedia untuk dipilih.

Bayern, di sisi lain, dalam kondisi prima tanpa pemain yang absen karena cedera saat ini, namun Michael Olise akan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Dalam 10 pertemuan terakhir antara Bremen dan Bayern, tim Bavaria mendominasi dengan kemenangan telak di hampir semua pertandingan, termasuk beberapa kemenangan tandang di Weserstadion dan kemenangan kandang.

Bremen hanya mampu meraih satu kemenangan mengejutkan dalam periode tersebut di tengah keunggulan historis Bayern yang dominan dalam pertemuan ini.

