Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoBayern Munich
Austin Ditlhobolo

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Bundesliga Werder Bremen vs Bayern Munich hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Bundesliga antara Werder Bremen dan Bayern Munich, serta waktu kick-off dan berita tim.

Werder Bremen akan mengandalkan dukungan penuh semangat dari para pendukung tuan rumah saat mereka berusaha menghentikan upaya Bayern Munich yang tak kenal lelah untuk meraih gelar Bundesliga dan meredakan kekhawatiran degradasi mereka sendiri.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Werder Bremen vs Bayern Munich, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahMBC Shahid

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Werder Bremen vs Bayern Munich

crest
Bundesliga - Bundesliga
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen dan Bayern Munich akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 14:30 GMT dan 09:30 EST.

Prakiraan Pertandingan

Werder Bremen sedang mengalami rentetan tanpa kemenangan terpanjang mereka di Bundesliga sejak kembali ke divisi utama pada 2022, dengan 11 pertandingan tanpa kemenangan (empat imbang, tujuh kekalahan).

Bremen saat ini berada di peringkat ke-16 di Bundesliga, menduduki posisi playoff degradasi, dan kemenangan atas Bayern Munich di Weserstadion akan memberikan tiga poin krusial yang berpotensi mengangkat mereka keluar dari zona bahaya, meningkatkan moral, dan memberikan kejutan besar untuk meredakan kekhawatiran degradasi mereka.

Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

Sementara itu, Bayern telah kembali mendapatkan momentum dalam perburuan gelar Bundesliga setelah meraih kemenangan penting atas Hoffenheim, mengakhiri rentetan dua pertandingan tanpa kemenangan yang jarang terjadi di liga, dan memulihkan kepercayaan diri menjelang lawatan mereka ke Bremen.

Dengan Bayern kini memimpin tiga poin di puncak klasemen, kemenangan di Bremen akan semakin memperkuat cengkeraman mereka di posisi pertama, memperlebar jarak dari pesaing seperti Borussia Dortmund, dan menjaga pengejaran tak kenal lelah mereka untuk gelar juara tetap di jalur yang tepat.

Cedera, statistik kunci

VICTOR BONIFACE WERDER BREMENGetty Images

Mitchell Weiser, Amos Pieper, Maximilian Wöber, Victor Boniface, dan Leonardo Bittencourt masuk dalam daftar cedera Bremen, namun Niklas Stark tersedia untuk dipilih.

Bayern, di sisi lain, dalam kondisi prima tanpa pemain yang absen karena cedera saat ini, namun Michael Olise akan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Dalam 10 pertemuan terakhir antara Bremen dan Bayern, tim Bavaria mendominasi dengan kemenangan telak di hampir semua pertandingan, termasuk beberapa kemenangan tandang di Weserstadion dan kemenangan kandang.

Bremen hanya mampu meraih satu kemenangan mengejutkan dalam periode tersebut di tengah keunggulan historis Bayern yang dominan dalam pertemuan ini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Werder Bremen vs Bayern Munich

Werder BremenHome team crest

3-5-2

Formasi

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
M. Backhaus
22
J. Malatini
31
K. Coulibaly
32
M. Friedl
20
R. Schmid
6
J. Stage
27
F. Agu
3
Y. Sugawara
14
S. Lynen
9
K. Topp
11
J. Njinmah
1
M. Neuer
19
A. Davies
4
J. Tah
27
K. Laimer
3
M. Kim
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
10
J. Musiala
42
L. Karl
8
L. Goretzka
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Thioune

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Kompany

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

SVW
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

FCB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

SVW

Last 5 matches

FCB

1

Menang

0

Seri

4

Menang

1

Gol tercipta

16
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Werder Bremen vs Bayern Munich hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.

0