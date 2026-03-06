Goal.com
Bundesliga
team-logoBayern Munich
Allianz Arena
team-logoBorussia Moenchengladbach
Cara menonton pertandingan Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Bundesliga antara Bayern Munich dan Borussia Moenchengladbach, serta waktu kick-off dan berita tim.

Jadwal yang padat dan perburuan gelar Bundesliga tetap menjadi sorotan dengan laga besar lainnya yang akan digelar di Allianz Arena.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo
InggrisBBC
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahMBC Shahid

Waktu kick-off Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach

Bundesliga - Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach akan dimulai pada 6 Mar pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Vincent Kompany telah membuat timnya tampil tajam, dengan impian meraih treble historis masih hidup. Sebelum menghadapi Atalanta di babak 16 besar Liga Champions pekan depan, fokus kembali beralih ke tugas-tugas Bundesliga. Bayern memasuki pertandingan ini dengan momentum kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund di Der Klassiker - sebuah pertandingan di mana mereka tertinggal di awal, melihat Dortmund menyamakan skor di akhir, dan tetap menemukan cara untuk merebut kemenangan.

Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images

Di sisi lain, Borussia Mönchengladbach belum tampil impresif musim ini. Mereka masih terperosok di paruh bawah klasemen, hanya tiga poin di atas zona degradasi. Namun, akhir pekan lalu membawa secercah harapan: kemenangan 1-0 yang sulit diraih atas Union Berlin, yang disegel oleh penalti Kevin Diks di menit-menit akhir injury time.

Statistik kunci & berita cedera

Manuel Neuer harus ditarik keluar pada babak pertama selama kemenangan 3-0 Bayern atas Werder Bremen pada 14 Februari setelah mengalami masalah otot, dan ia absen dalam pertandingan melawan Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund. Kiper veteran ini absen dalam latihan pada Senin dan tidak berada di lapangan saat sesi latihan Selasa dimulai, sehingga masih belum jelas apakah ia akan kembali bermain.

SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images

Harry Kane, Jamal Musiala, dan Dayot Upamecano juga absen dari latihan tim pada Selasa, dan fokus pada latihan gym dan fisioterapi sebagai bagian dari manajemen beban. Alphonso Davies, sementara itu, sudah sekitar 10 hari dalam proses pemulihan dari cedera otot dan dapat melakukan latihan bola ringan, sementara Hiroki Ito belum memulai rehabilitasi di lapangan setelah cedera paha.

Bagi para pengunjung, Yannik Engelhardt absen karena hukuman skorsing, dan pemain pinjaman Tottenham, Kota Takai, masih diragukan.

Sport-Club Freiburg v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images

Mungkin terdengar mengejutkan mengingat selisih saat ini, 38 poin dan 11 peringkat memisahkan kedua klub, tetapi sejarah menceritakan kisah yang berbeda. Borussia sebenarnya telah memberikan Bayern lebih banyak kekalahan Bundesliga daripada tim lain di sepak bola Jerman, dengan 28 kemenangan melawan juara rekor tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach

Bayern MunichHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-3

Home team crestBMG
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
4
J. Tah
17
M. Olise
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
10
J. Musiala
14
L. Diaz
11
N. Jackson
33
M. Nicolas
4
K. Diks
16
P. Sander
30
N. Elvedi
7
K. Stoeger
27
R. Reitz
29
J. Scally
26
L. Ullrich
36
W. Mohya
9
F. Honorat
15
3-4-3

BMGAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Kompany

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Polanski

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

FCB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
16/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
BMG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
Rekor Head-to-Head

5

Menang

0

Seri

0

Menang

11

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
Klasemen

