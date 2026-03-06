Jadwal yang padat dan perburuan gelar Bundesliga tetap menjadi sorotan dengan laga besar lainnya yang akan digelar di Allianz Arena.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach akan dimulai pada 6 Mar pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Vincent Kompany telah membuat timnya tampil tajam, dengan impian meraih treble historis masih hidup. Sebelum menghadapi Atalanta di babak 16 besar Liga Champions pekan depan, fokus kembali beralih ke tugas-tugas Bundesliga. Bayern memasuki pertandingan ini dengan momentum kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund di Der Klassiker - sebuah pertandingan di mana mereka tertinggal di awal, melihat Dortmund menyamakan skor di akhir, dan tetap menemukan cara untuk merebut kemenangan.

Di sisi lain, Borussia Mönchengladbach belum tampil impresif musim ini. Mereka masih terperosok di paruh bawah klasemen, hanya tiga poin di atas zona degradasi. Namun, akhir pekan lalu membawa secercah harapan: kemenangan 1-0 yang sulit diraih atas Union Berlin, yang disegel oleh penalti Kevin Diks di menit-menit akhir injury time.

Statistik kunci & berita cedera

Manuel Neuer harus ditarik keluar pada babak pertama selama kemenangan 3-0 Bayern atas Werder Bremen pada 14 Februari setelah mengalami masalah otot, dan ia absen dalam pertandingan melawan Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund. Kiper veteran ini absen dalam latihan pada Senin dan tidak berada di lapangan saat sesi latihan Selasa dimulai, sehingga masih belum jelas apakah ia akan kembali bermain.

Harry Kane, Jamal Musiala, dan Dayot Upamecano juga absen dari latihan tim pada Selasa, dan fokus pada latihan gym dan fisioterapi sebagai bagian dari manajemen beban. Alphonso Davies, sementara itu, sudah sekitar 10 hari dalam proses pemulihan dari cedera otot dan dapat melakukan latihan bola ringan, sementara Hiroki Ito belum memulai rehabilitasi di lapangan setelah cedera paha.

Bagi para pengunjung, Yannik Engelhardt absen karena hukuman skorsing, dan pemain pinjaman Tottenham, Kota Takai, masih diragukan.

Mungkin terdengar mengejutkan mengingat selisih saat ini, 38 poin dan 11 peringkat memisahkan kedua klub, tetapi sejarah menceritakan kisah yang berbeda. Borussia sebenarnya telah memberikan Bayern lebih banyak kekalahan Bundesliga daripada tim lain di sepak bola Jerman, dengan 28 kemenangan melawan juara rekor tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

