Birmingham yang sedang mengejar promosi dan Leeds dari Premier League akan bertanding di St. Andrew's pada putaran keempat Piala FA.
Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Birmingham vs Leeds, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.
|Amerika Serikat
|Fubo AS
|Inggris
|TNT Sports
|Australia
|beIN Sports Australia
|Kanada
|Sportsnet
|Afrika Selatan / Afrika Sub-Sahara
|SuperSport
Waktu kick-off Birmingham vs Leeds
Pertandingan Birmingham vs Leeds akan dimulai pada 15 Februari 2026 pukul 07:00 EST dan 12:00 GMT.
Prakiraan pertandingan
Tim Birmingham asuhan Chris Davies sedang dalam performa bagus, berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam delapan pertandingan di semua kompetisi. Rekor tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan di Championship membuat mereka hanya tertinggal satu poin dari Wrexham, yang menempati posisi playoff terakhir. Mereka berhasil lolos setelah menaklukkan tim League Two, Cambridge, dengan skor 3-2 di kandang lawan.
Getty Images
Leeds asuhan Daniel Farke juga dalam performa bagus dengan lima kemenangan, tujuh imbang, dan hanya dua kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir, yang membuat mereka merasa lebih nyaman dalam persaingan untuk bertahan di Premier League. Kita mungkin melihat rotasi pemain dari manajer Jerman mereka, meskipun skuad mereka tidak terlalu besar. Dengan enam hari jeda antara pertandingan ini dan laga liga berikutnya melawan Villa, mereka akan menghadapinya dengan serius.
Getty Images
Berita cedera, statistik kunci
Setelah pulih dari cedera betis dan tampil untuk pertama kalinya pada 2026 melawan West Brom, Demarai Gray, yang merupakan penggemar Birmingham sejak kecil, berpotensi menjadi starter.
Getty Images
Beberapa pemain kunci yang absen dalam jangka panjang masih absen untuk Leeds United, termasuk Ethan Laird, Alex Cochrane, Lee Buchanan, dan kini Paik Seung-ho.
Untuk Leeds, Pascal Struijk absen karena masalah pinggul, dan striker utama Dom Calvert-Lewin absen dalam laga imbang 2-2 melawan Chelsea dan diragukan tampil di sini.
Sejak kekalahan 4-3 di St James' Park melawan Newcastle pada 7 Januari, Leeds hanya kalah sekali dalam enam pertandingan di semua kompetisi.
Getty Images
Berita tim & skuad
Form
Rekor Head-to-Head
Peringkat
