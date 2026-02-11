Pemimpin Bundesliga, Bayern Munich, akan berhadapan dengan RB Leipzig untuk memperebutkan tempat di semifinal DFB Pokal musim ini.
Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Bayern Munich vs RB Leipzig dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|Amerika Serikat
|UNIVERSO
|UK
|Premier Sports
|Kanada
|Fubo Canada
|India
|FanCode
|Afrika Selatan / Afrika Sub-Sahara
|StarTimes Sepak Bola Dunia
|Malaysia
|Astro
|Timur Tengah
|beIN Sports MENA
Cara menonton di mana saja dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich vs RB Leipzig akan dimulai pada 11 Feb 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.
Ringkasan pertandingan
Bayern Munich sedang dalam performa yang kurang memuaskan belakangan ini, menurut standar tinggi mereka, dengan hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan Bundesliga terakhir. Namun, kemenangan itu adalah kemenangan telak 5-1 atas Hoffenheim pada akhir pekan lalu. Mereka belum memenangkan DFB Pokal sejak 2020, tetapi menjadi favorit utama untuk melakukannya musim ini.
Mereka harus mengalahkan Leipzig, yang memenangkan kompetisi ini pada 2022 dan 2023, dan mencapai setidaknya semifinal dalam lima dari tujuh musim terakhir. Ini akan menjadi ujian bagi Bayern melawan tim yang hanya kalah tiga kali dari 13 pertandingan tandang musim ini.
Getty Images
Berita cedera, statistik kunci
Bayern memiliki masalah cedera.
Castello Lukeba, Assan Ouedraogo, Sani Suleiman, dan Viggo Gebel tidak tersedia untuk Leipzig.
Bayern tak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir (W4, D2) dan mengalahkan RB Leipzig 3-0 di final DFB-Pokal pada Mei 2019 - kali terakhir kedua tim bertemu di kompetisi ini.
Bayern mencetak 2+ gol dalam 13 dari 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Getty Images
Berita tim & skuad
Form
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bayern Munich vs RB Leipzig hari ini
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.
Cara menonton di Layar Besar
Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.