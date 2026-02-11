Pemimpin Bundesliga, Bayern Munich, akan berhadapan dengan RB Leipzig untuk memperebutkan tempat di semifinal DFB Pokal musim ini.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Bayern Munich vs RB Leipzig dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich vs RB Leipzig akan dimulai pada 11 Feb 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Bayern Munich sedang dalam performa yang kurang memuaskan belakangan ini, menurut standar tinggi mereka, dengan hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan Bundesliga terakhir. Namun, kemenangan itu adalah kemenangan telak 5-1 atas Hoffenheim pada akhir pekan lalu. Mereka belum memenangkan DFB Pokal sejak 2020, tetapi menjadi favorit utama untuk melakukannya musim ini.

Mereka harus mengalahkan Leipzig, yang memenangkan kompetisi ini pada 2022 dan 2023, dan mencapai setidaknya semifinal dalam lima dari tujuh musim terakhir. Ini akan menjadi ujian bagi Bayern melawan tim yang hanya kalah tiga kali dari 13 pertandingan tandang musim ini.

Berita cedera, statistik kunci

Bayern memiliki masalah cedera.

Castello Lukeba, Assan Ouedraogo, Sani Suleiman, dan Viggo Gebel tidak tersedia untuk Leipzig.

Bayern tak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir (W4, D2) dan mengalahkan RB Leipzig 3-0 di final DFB-Pokal pada Mei 2019 - kali terakhir kedua tim bertemu di kompetisi ini.

Bayern mencetak 2+ gol dalam 13 dari 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

