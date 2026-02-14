Aston Villa dan Newcastle United akan bertanding dalam pertandingan yang dianggap sebagai pertandingan paling menarik di putaran keempat Piala FA musim ini.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs Newcastle United, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Aston Villa vs Newcastle secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Aston Villa vs Newcastle United

FA Cup - FA Cup Villa Park

Aston Villa vs Newcastle United akan dimulai pada 14 Februari 2026 pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Setelah kehilangan poin dalam dua pertandingan Premier League berturut-turut melawan Brentford dan Bournemouth, Villa berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Brighton di Villa Park, berkat gol bunuh diri di menit akhir yang memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga.

Getty Images

Newcastle baru saja menghentikan tren penurunan performa mereka, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi, dengan mengalahkan Tottenham yang sedang terpuruk dalam pertandingan EPL terakhir mereka. Namun, itu adalah kemenangan tandang satu-satunya Newcastle dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Eddie Howe hanya meraih tiga kemenangan dari 13 pertandingan tandang di EPL musim ini. The Geordies akan menghadapi rangkaian pertandingan liga yang menantang melawan Man City, Everton, Man United, Chelsea, dan Sunderland, serta perjalanan berat ke Qarabag di Liga Champions.

Pertandingan Piala FA berpotensi menjadi distraksi yang menyenangkan sebelum semua itu.

Getty Images

Statistik kunci, berita cedera

Youri Tielemans, John McGinn, Boubacar Kamara, dan Andres Garcia dari Aston Villa masih absen. Alysson, yang bergabung pada Januari, telah pulih dari cedera lutut.

Adapun Newcastle, Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schar, dan Emil Krafth tidak ikut dalam perjalanan ini. Eddie Howe cemas mengenai kondisi kebugaran Bruno Guimaraes dan Lewis Miley.

Morgan Rogers telah terlibat dalam empat gol dalam lima penampilan pertamanya di FA Cup bersama Aston Villa (tiga gol, satu assist)

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Newcastle United Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer U. Emery Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Howe

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Aston Villa vs Newcastle United hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: