FA Cup
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoNewcastle United
Cara menonton pertandingan Aston Villa vs Newcastle United di Piala FA hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan FA Cup antara Aston Villa dan Newcastle United, serta waktu kick-off dan berita tim.

Aston Villa dan Newcastle United akan bertanding dalam pertandingan yang dianggap sebagai pertandingan paling menarik di putaran keempat Piala FA musim ini.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs Newcastle United, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisTNT Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaSportsnet
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Aston Villa vs Newcastle secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Aston Villa vs Newcastle United

FA Cup - FA Cup
Villa Park

Aston Villa vs Newcastle United akan dimulai pada 14 Februari 2026 pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Setelah kehilangan poin dalam dua pertandingan Premier League berturut-turut melawan Brentford dan Bournemouth, Villa berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Brighton di Villa Park, berkat gol bunuh diri di menit akhir yang memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-SALZBURGGetty Images

Newcastle baru saja menghentikan tren penurunan performa mereka, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi, dengan mengalahkan Tottenham yang sedang terpuruk dalam pertandingan EPL terakhir mereka. Namun, itu adalah kemenangan tandang satu-satunya Newcastle dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Eddie Howe hanya meraih tiga kemenangan dari 13 pertandingan tandang di EPL musim ini. The Geordies akan menghadapi rangkaian pertandingan liga yang menantang melawan Man City, Everton, Man United, Chelsea, dan Sunderland, serta perjalanan berat ke Qarabag di Liga Champions.

Pertandingan Piala FA berpotensi menjadi distraksi yang menyenangkan sebelum semua itu.

Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Statistik kunci, berita cedera

Youri Tielemans, John McGinn, Boubacar Kamara, dan Andres Garcia dari Aston Villa masih absen. Alysson, yang bergabung pada Januari, telah pulih dari cedera lutut.

Adapun Newcastle, Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schar, dan Emil Krafth tidak ikut dalam perjalanan ini. Eddie Howe cemas mengenai kondisi kebugaran Bruno Guimaraes dan Lewis Miley.

Morgan Rogers telah terlibat dalam empat gol dalam lima penampilan pertamanya di FA Cup bersama Aston Villa (tiga gol, satu assist)

Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Newcastle United

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • U. Emery

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Howe

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Form

AVL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

NEW
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

Rekor Head-to-Head

AVL

Last 5 matches

NEW

2

Menang

1

Seri

2

Menang

7

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Aston Villa vs Newcastle United hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0