Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoChelsea
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Arsenal vs Chelsea di Premier League hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Arsenal dan Chelsea, serta waktu kick-off dan berita tim.

Di sini Anda dapat menemukan siaran langsung pertandingan Arsenal vs Chelsea dalam bahasa Inggris. Kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Arsenal vs Chelsea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Arsenal vs Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

Pertandingan hari ini antara Arsenal dan Chelsea akan dimulai pada 1 Mar 2026, 16:30.

Ringkasan Pertandingan

Arsenal vs Chelsea Getty Images

Stadion Emirates bersiap menyambut Derby London yang penuh tekanan pada Minggu ini, saat pemuncak klasemen Arsenal menjamu Chelsea yang sedang bangkit. Sementara The Gunners berjuang untuk mempertahankan keunggulan lima poin di puncak klasemen, Chelsea sangat ingin kembali ke posisi empat besar setelah beberapa kekalahan belakangan ini.

Tim asuhan Mikel Arteta memasuki laga ini dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah kemenangan telak 4-1 atas Tottenham pada akhir pekan lalu. The Gunners saat ini memimpin klasemen Premier League dengan 61 poin. Setelah mengeliminasi Chelsea dari semifinal Carabao Cup awal bulan ini (menang 4-2 secara agregat), Arsenal yakin memiliki strategi yang tepat untuk mengalahkan rival mereka lagi. Dengan Manchester City yang terus mengintai, hasil kurang dari tiga poin bisa mengancam peluang mereka untuk meraih gelar juara.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Chelsea

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
D. Raya
12
J. Timber
6
Gabriel
5
P. Hincapie
2
W. Saliba
10
E. Eze
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
19
L. Trossard
7
B. Saka
14
V. Gyoekeres
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
24
R. James
4
T. Adarabioyo
27
M. Gusto
10
C. Palmer
17
A. Santos
8
E. Fernandez
7
P. Neto
25
M. Caicedo
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Rosenior

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

CHE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

ARS

Last 5 matches

CHE

3

Menang

2

Seri

0

Menang

7

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Peringkat

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Arsenal vs Chelsea hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

