Cara menonton Makedonia Utara vs Slovenia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Todor Proeski Arena

Makedonia Utara menjamu Slovenia di Todor Proeski Arena, Skopje, dalam laga Grup 1 UEFA Nations League B. Tidak banyak lagi yang diperebutkan di papan atas, tetapi harga diri tetap menjadi taruhan.

Tim asuhan Goce Sedloski menjalani kampanye yang buruk. Makedonia Utara kalah dalam kelima pertandingan mereka di Nations League dan berada di dasar klasemen grup. Mereka banyak kebobolan sepanjang periode ini dan hanya mencetak segelintir gol.

Slovenia tiba di Skopje dengan nasib mereka di Nations League untuk periode ini sudah dipastikan. Tim asuhan Bostjan Cesar bermain imbang 0-0 melawan Swiss di Maribor pada laga sebelumnya, hasil yang cukup bagi Swiss untuk memastikan promosi ke Liga A.

Bagi Slovenia, hasil imbang itu memperpanjang rangkaian hasil yang naik turun. Mereka menghadapi laga ini setelah meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, serta ingin menutup fase grup dengan hasil positif.

Rekor pertemuan berpihak kepada Slovenia, yang mengalahkan Makedonia Utara 2-0 pada pertemuan pertama pada September. Hasil itu merupakan penampilan paling meyakinkan Slovenia di fase grup dan menjadi gambaran target tim tamu dalam laga ini.

Dengan Swiss sudah promosi dan laga terakhir Skotlandia melawan Swiss menjadi pertandingan lain yang patut diperhatikan, laga ini hanya berdampak terbatas pada klasemen grup, tetapi tetap menjadi pertandingan Nations League yang kompetitif.