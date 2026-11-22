Cara menonton Getafe vs Atletico Madrid dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 15.00 Coliseum

Atletico Madrid bertandang ke Coliseum di Getafe untuk menjalani laga LaLiga yang penting bagi kedua ujung klasemen. Tim asuhan Diego Simeone berada di posisi ketiga dan berupaya bangkit setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir secara beruntun.

Getafe, di bawah asuhan Pepe Bordalas, berjuang menjauh dari posisi ke-15. Performa mereka belakangan tidak konsisten, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, tetapi mereka telah menunjukkan kemampuan untuk menyulitkan tim-tim papan atas di kandang.

Atletico datang dengan sejumlah persoalan yang harus diatasi. Ademola Lookman absen setelah mengalami keseleo lutut tingkat berat saat membela Nigeria, diagnosis yang lebih serius daripada yang awalnya dilaporkan tim nasional. Klub asal Madrid itu mengonfirmasi tingkat keparahan cederanya setelah melakukan pemeriksaan medis sendiri. Lookman telah memulai rehabilitasi, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kepulangannya.

Kabar yang lebih positif bagi Simeone, Lee Kang-in datang dengan performa dan kepercayaan diri yang sangat baik. Gelandang kreatif asal Korea Selatan itu baru-baru ini kembali meraih penghargaan Pemain Internasional Terbaik AFC di Bangkok, menjadi pemain pertama yang memenanginya dalam dua edisi berturut-turut. Ia diperkirakan akan menjadi starter dan memegang peran penting dalam serangan Atletico.

Getafe akan tampil tanpa Nemanja Gudelj karena skorsing, sementara Christantus Uche dan Juanmi masih absen akibat cedera. Bordalas membutuhkan timnya untuk disiplin dalam bertahan menghadapi serangan Atletico yang tetap memiliki kualitas, meski sejumlah pemainnya saat ini absen.

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