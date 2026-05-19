Cara menonton dan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TikTok

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan mempercepat pergeseran ke arah konsumsi konten digital berdurasi pendek, dengan TikTok memainkan peran resmi yang lebih luas dalam liputan turnamen. Meskipun siaran lengkap berdurasi 90 menit tetap tersedia di platform tradisional, kemitraan bersejarah dengan FIFA menempatkan TikTok sebagai destinasi utama untuk cuplikan pertandingan secara real-time, akses di balik layar, serta aktivitas penyiar resmi.

Di sini, GOAL menguraikan cara mengikuti turnamen di TikTok, pemegang hak siar regional, dan konten apa saja yang akan tersedia selama kompetisi berlangsung.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung di TikTok?

TikTok tidak akan menayangkan siaran langsung pertandingan secara mandiri dan berdurasi penuh. Namun, sebagai platform pilihan FIFA untuk turnamen ini, penyiar regional yang berwenang memiliki opsi untuk menyiarkan bagian-bagian pertandingan secara langsung langsung di dalam hub khusus Piala Dunia di platform tersebut.

Untuk liputan pertandingan yang lengkap dan tanpa gangguan, penggemar tetap harus menggunakan siaran televisi tradisional atau platform streaming resmi. Komponen siaran langsung TikTok dirancang untuk melengkapi siaran utama dengan menawarkan penemuan real-time dan pengalaman layar kedua yang mengutamakan perangkat seluler.

Bagaimana cara menemukan hub resmi turnamen Piala Dunia di TikTok?

Anda dapat mengakses fitur khusus ini dengan membuka aplikasi TikTok dan mengetik "World Cup","FIFA World Cup", atau "World Cup 2026" di kolom pencarian. Banner dan pusat konten resmi turnamen yang telah diverifikasi akan muncul di bagian paling atas hasil pencarian Anda.

Apakah akses ke konten Piala Dunia di TikTok gratis?

Ya. Mengakses Hub resmi Piala Dunia FIFA 2026, konten kreator, dan klip siaran di TikTok sepenuhnya gratis. Namun, menonton pertandingan secara penuh di platform streaming tambahan yang tercantum dalam panduan kami mungkin memerlukan langganan berbayar atau lisensi televisi regional.

Panduan menonton Piala Dunia FIFA 2026 di TikTok

Wilayah / Negara Penyiar Resmi Platform Streaming Tambahan Australia SBS SBS On Demand Brasil Grupo Globo / CazéTV Globoplay Kanada Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct Prancis beIN Sports / M6 beIN CONNECT, 6play Jerman ARD / ZDF / Magenta Sport ZDF Mediathek, MagentaTV India & Asia Selatan Viacom18 / JioCinema JioCinema Italia RAI / DAZN RaiPlay, aplikasi DAZN Jepang DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV DAZN, NHK+ Meksiko TelevisaUnivision / TV Azteca ViX MENA beIN Sports beIN CONNECT New Zealand TVNZ TVNZ+ Portugal Sport TV / LiveModeTV Aplikasi Sport TV Afrika Selatan SuperSport / SABC DStv Stream, SABC+, Showmax Korea Selatan JTBC / KBS Aplikasi siaran regional, NAVER Sports Spanyol RTVE / DAZN RTVE Play, aplikasi DAZN Afrika Sub-Sahara New World TV / SuperSport Platform streaming regional Inggris BBC / ITV BBC iPlayer, ITVX Amerika Serikat FOX Sports / Telemundo Fubo, Peacock, Tubi

Cara Menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 di TikTok

Para penggemar dapat mengakses liputan melalui Hub resmi Piala Dunia FIFA 2026 dengan mencari nama turnamen atau mengikuti halaman penyiar yang terverifikasi. Platform-platform ini akan mengumpulkan konten sepanjang turnamen, termasuk:

Koresponden Kreator Resmi: Kelompok global yang terdiri dari 30 kreator khusus yang ditempatkan di berbagai kota tuan rumah untuk memberikan pembaruan di balik layar dari fasilitas latihan, pusat pers, dan kedatangan tim.

Aktivitas Penyiar: Akun media terverifikasi yang mempublikasikan gol-gol langsung, sorotan utama, dan analisis pasca-pertandingan.

Integrasi Rekaman Arsip: Konten berlisensi yang menampilkan momen-momen bersejarah turnamen bersamaan dengan aksi pertandingan 2026.

Hub ini juga menampilkan informasi lokal, jadwal pertandingan, dan penyaringan interaktif untuk membantu pengguna menyesuaikan feed turnamen mereka.

Apakah klip Piala Dunia di TikTok akan diblokir secara geografis?

Meskipun konten kreator umum, tren, dan reaksi penggemar tersedia secara global, sorotan pertandingan resmi, gol instan, dan jendela siaran langsung yang dipublikasikan oleh pemegang hak siar regional mungkin dibatasi secara geografis ke negara-negara tertentu karena lisensi siaran internasional.