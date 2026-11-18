Cara menonton Coventry City vs Crystal Palace dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Coventry City menjamu Crystal Palace di Coventry Building Society Arena dalam pertandingan Premier League yang sangat penting bagi kedua tim di papan bawah klasemen.

Coventry berada di posisi ke-17, tepat di atas zona degradasi, sementara Palace terpuruk di dasar klasemen, posisi ke-20, dengan selisih dua poin dari zona aman setelah menjalani sepuluh pertandingan.

Crystal Palace datang dengan pelatih baru. Thomas Frank ditunjuk pada awal pekan ini untuk menangani skuad yang telah kebobolan 24 gol musim ini, terbanyak di liga. Tugas pertamanya bukan perkara mudah: bertandang ke markas Coventry yang berjuang menjauh dari zona degradasi.

Coventry asuhan Frank Lampard juga punya masalah sendiri. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan liga terakhir dan perlu mewaspadai Palace yang, meski tengah kesulitan, tetap memiliki ancaman serangan ketika para pemainnya yang bugar tersedia.

Jean-Philippe Mateta harus absen karena skorsing bagi tim tamu, sementara daftar cedera yang panjang semakin membatasi pilihan Frank dalam laga pertamanya di kursi pelatih saat bertandang ke markas rival Selhurst Park.

Daftar pemain Coventry yang absen juga panjang. Lampard membutuhkan penampilan apik dari para pemain yang tersedia agar timnya bisa memperlebar jarak dari tiga tim terbawah.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Coventry City vs Crystal Palace, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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