Cara menonton Barcelona vs Villarreal menggunakan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 08.00 Spotify Camp Nou

Barcelona menjamu Villarreal di Spotify Camp Nou dalam laga LaLiga yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang berupaya memangkas jarak menuju paruh atas klasemen.

Tim asuhan Hansi Flick memasuki laga ini dengan performa kuat di kompetisi domestik setelah mengalahkan Atletico Madrid di kandang lawan dalam pertandingan liga terakhir mereka. Posisi mereka di puncak klasemen diraih berkat serangan yang tajam, meski kekalahan beruntun dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain sebelumnya pada musim gugur menjadi pengingat bahwa persaingan di level tertinggi sepakbola Eropa tetap ketat.

Villarreal datang ke Camp Nou dalam situasi yang lebih rumit. Kekalahan telak 6-0 dari PSG di Liga Champions memperlihatkan kelemahan nyata, tetapi tim asuhan Inigo Perez bangkit dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Getafe di LaLiga. Ketangguhan itu harus kembali mereka tunjukkan saat menghadapi tim dengan performa terbaik di liga.

Rekor pertemuan kedua klub ini jauh dari dominasi sepihak, dan Villarreal telah menunjukkan dalam beberapa musim terakhir bahwa mereka mampu membuat Barcelona pulang tanpa poin. Pertemuan ini pernah menghasilkan skor yang sulit diprediksi, sehingga tuan rumah tidak bisa berharap menjalani laga yang mudah.

Simak informasi lengkap tentang cara menonton Barcelona vs Villarreal secara langsung di bawah ini.

Pilihan live streaming Barcelona vs Villarreal tercantum di bawah ini. ExpressVPN tersedia bagi suporter yang perlu mengakses siaran dengan pembatasan geografis dari luar negara asal mereka.

Kabar tim & skuad