Cara menonton Barcelona vs Servette menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Women's Champions League - Pekan 5 19 Nov 2026 - 15.00 Estadi Johan Cruyff

Barcelona menjamu Servette Wanita di Estadi Johan Cruyff dalam laga Liga Champions Wanita UEFA. Tim asuhan Pere Romeu berupaya memperbaiki rangkaian hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa.

Barcelona memasuki laga ini di posisi kedua klasemen Liga Champions Wanita. Posisi itu mencerminkan kualitas mereka, sekaligus tekanan untuk terus mengimbangi tim-tim di papan atas. Hasil terakhir mereka di fase liga adalah imbang 1-1 melawan Arsenal Wanita. Dalam pertandingan itu, Barcelona mendominasi penguasaan bola tetapi gagal mencetak gol kemenangan.

Servette datang dalam situasi sulit. Tim asuhan Cristian Toro Maspero berada di posisi ke-14 klasemen Liga Champions Wanita dan kesulitan tampil konsisten, dengan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di kompetisi ini. Kekalahan telak 8-0 dari Lyon dan 5-1 dari HB Køge menunjukkan besarnya jarak yang harus mereka atasi saat menghadapi klub-klub Eropa yang lebih kuat.

Performa Barcelona belakangan ini di Liga F juga memperlihatkan sejumlah kelemahan. Hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruña akhir pekan lalu memutus rangkaian hasil domestik yang sebelumnya impresif, termasuk kemenangan 5-1 atas Madrid Femenino dan kemenangan 4-0 di markas FC Badalona.

Servette sempat mencatat kemenangan 5-1 atas Oud-Heverlee Leuven pada akhir Oktober, yang hingga kini menjadi hasil paling menonjol mereka musim ini. Namun, apakah mereka mampu mengulangi penampilan itu saat menghadapi Barcelona di kandangnya merupakan persoalan lain.