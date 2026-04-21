Cara mengikuti Aymen Hussein di Piala Dunia 2026: Tiket Irak, informasi, dan lainnya

Timnas Irak telah resmi memastikan tiket mereka ke Piala Dunia FIFA 2026.

Dipimpin oleh kapten ikonik dan penyerang produktif Aymen Hussein, Irak memastikan tempat mereka secara dramatis dengan mengalahkan Bolivia 2-1 dalam pertandingan play-off antar-konfederasi terakhir di Monterrey, menjadi tim ke-48 dan terakhir yang bergabung dalam turnamen yang diperluas ini. Ini menandai momen bersejarah bagi sepak bola Irak, karena negara ini belum pernah tampil di panggung ini sejak 1986, kebetulan, saat turnamen terakhir kali diselenggarakan di Meksiko.

Irak tergabung dalam Grup I yang menantang bersama raksasa Eropa Prancis dan Norwegia, serta raksasa Afrika Senegal. Para penggemar Irak diperkirakan akan hadir dalam jumlah rekor untuk mendukung pahlawan mereka, dan permintaan tiket belum pernah setinggi ini, terutama setelah Aymen Hussein mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol terakhir dalam kampanye kualifikasi global.

Kapan Irak bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026, 01:00 Irak vs Norwegia Gillette Stadium, Foxborough, MA Tiket 23 Juni 2026, 00:00 Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA Tiket 26 Juni 2026, 22:00 Senegal vs Irak BMO Field, Toronto, ON Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Aymen Hussein bersama Irak di Piala Dunia 2026?

Saat Irak turun ke lapangan pada 2026, semua mata akan tertuju pada kapten ikonik mereka, Aymen Hussein. Striker berusia 30 tahun ini telah menjadi simbol ketangguhan Irak, memikul beban penantian 40 tahun negara tersebut untuk kembali ke Piala Dunia.

Setelah mencetak gol kemenangan bersejarah melawan Bolivia di final play-off antar-konfederasi—yang kebetulan juga menjadi gol terakhir dalam kampanye kualifikasi global—Hussein memasuki turnamen ini dalam performa terbaiknya.

Para penggemar dapat mengharapkan penampilan yang luar biasa dari penyerang tengah setinggi 1,89 m ini. Dikenal karena postur tubuhnya yang besar dan dominasi di udara, Hussein adalah mimpi buruk bagi para bek di kotak penalti. Statistiknya berbicara sendiri: dengan 32 gol dalam 89 penampilan internasional, ia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak kelima sepanjang masa Irak dan pemain yang terbukti tangguh dalam pertandingan besar. Selama siklus kualifikasi 2024-2026, ia mencatatkan rekor luar biasa dengan mencetak gol dalam 10 pertandingan internasional berturut-turut, hanya satu pertandingan lagi untuk menyamai rekor dunia sepanjang masa.

Selain sentuhan mencetak golnya, Hussein membawa gaya kepemimpinan yang pantang menyerah ke tim Singa Mesopotamia. Setelah berhasil mengatasi tragedi pribadi yang sangat berat dan tantangan tumbuh besar di Kirkuk yang dilanda perang, ketangguhan mentalnya adalah aset terbesarnya.

Dalam grup yang diisi oleh tim-tim seperti Prancis dan Norwegia, Irak tidak hanya akan mengandalkan Hussein untuk mencetak gol, tetapi juga kemampuannya dalam mengendalikan permainan dan menjadi titik fokus bagi talenta-talenta muda seperti Zidane Iqbal dan Ali Al-Hamadi.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Irak?

Portal tiket resmi FIFA adalah sumber utama untuk pembelian langsung, tetapi seperti yang telah diketahui banyak penggemar, tingginya permintaan sering kali menyebabkan antrean panjang dan tiket habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis. FIFA menerapkan proses penjualan bertahap, termasuk undian acak dan periode "siapa cepat dia dapat".

Bagi mereka yang melewatkan undian awal atau menginginkan cara yang lebih langsung untuk menjamin tiket mereka, pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi alternatif.

Selain itu, para penggemar disarankan untuk terus memantau kuota tiket yang dialokasikan untuk klub penggemar resmi. Jika Anda merupakan anggota kelompok pendukung Irak yang diakui, mungkin ada periode tertentu di mana sebagian area stadion disediakan khusus untuk para pendukung tuan rumah yang antusias.

Berapa harga tiket Piala Dunia Irak?

Harga tiket Piala Dunia 2026 telah menjadi topik pembicaraan utama karena penerapan sistem harga dinamis.

Berbeda dengan turnamen sebelumnya di mana pertandingan babak penyisihan grup memiliki tarif tetap, edisi 2026 menetapkan harga berdasarkan popularitas dan permintaan. Karena Irak akan menghadapi lawan-lawan ternama seperti Prancis, harga untuk pertandingan-pertandingan ini bisa sangat bervariasi.

Kategori 1: Ini adalah kursi utama di sepanjang pinggir lapangan. Harga untuk kursi ini bisa mencapai lebih dari $1.000 hingga $2.500 untuk pertandingan-pertandingan terbesar.

Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas di belakang gawang. Harga resmi dimulai dari $60 untuk sesi terbatas, namun di pasar terbuka, harga saat ini berkisar antara $150 hingga $350.

Paket Perhotelan: Bagi mereka yang mencari pengalaman mewah terbaik, termasuk santapan lezat dan akses VIP, paket perhotelan mulai dari ribuan dolar dan bisa mencapai $10.000 untuk suite elit.

Kategori 2: Tempat duduk kelas menengah yang menawarkan pemandangan lapangan dari samping yang lebih baik. Harganya berkisar antara $400 hingga $850, tergantung pada lokasi pertandingan.

Saran terbaik bagi penggemar yang mengutamakan anggaran adalah bertindak lebih awal. Seiring mendekatnya turnamen, tiket termurah akan habis duluan, sehingga hanya tersisa opsi premium yang lebih mahal.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Irak?

Jika Anda mencari pengalaman tak terlupakan menonton Lions of Mesopotamia, opsi Hospitality menawarkan hal itu: