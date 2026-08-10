Kebangkitan Wrexham yang memecahkan rekor dalam menapaki piramida sepakbola sungguh fenomenal. Dengan naik ke Championship, mereka menjadi tim pertama dalam sejarah lima divisi teratas sepakbola Inggris yang mampu meraih tiga promosi beruntun.

Secara mengejutkan, setelah mengamankan finis impresif di posisi ketujuh pada musim lalu dalam kampanye debut mereka di Championship, tim sepakbola profesional tertua ketiga di dunia itu kini membidik satu tujuan besar: Premier League.

Biarkan GOAL memberi tahu Anda secara rinci bagaimana cara mendapatkan tiket Wrexham 2026/27, termasuk harga tiket, cara membeli, dan lainnya.

Pertandingan Wrexham mendatang untuk musim 2025/26

Tanggal Pertandingan (GMT) Venue Tiket Sab, 7 Mar Piala FA: Wrexham vs Chelsea (17.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Sel, 10 Mar Wrexham vs Hull City (19.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Jum, 13 Mar Wrexham vs Swansea City (20.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Sel, 17 Mar Watford vs Wrexham (19.45) Vicarage Road (Watford) Tiket Sab, 21 Mar Sheffield United vs Wrexham (15.00) Bramall Lane (Sheffield) Tiket Jum, 3 Apr West Brom vs Wrexham (15.00) The Hawthorns (West Bromwich) Tiket Sen, 6 Apr Wrexham vs Southampton (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Sab, 11 Apr Birmingham City vs Wrexham (15.00) St Andrew's (Birmingham) Tiket Sab, 18 Apr Wrexham vs Stoke City (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Sel, 21 Apr Oxford United vs Wrexham (19.45) Kassam Stadium (Oxford) Tiket Sab, 25 Apr Coventry City vs Wrexham (15.00) CBS Arena (Coventry) Tiket Sab, 2 Mei Wrexham vs Middlesbrough (12.30) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Wrexham?

Cara resmi dan paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan secara langsung adalah melalui portal eTicketing Wrexham di eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Karena permintaan di STōK Cae Ras termasuk yang tertinggi di Championship, tiket didistribusikan melalui proses alokasi bertingkat yang ketat.

Keanggotaan Dragon resmi & ballot tiket

Tiket penjualan umum jarang benar-benar tersedia untuk publik terbuka. Untuk mendapatkan tiket pertandingan kandang, suporter harus memiliki keanggotaan Dragon resmi, baik Digital Dragon, Red Dragon, maupun Gold Dragon.

Wrexham menjalankan sistem ballot tiket resmi untuk para anggota sebelum kelompok laga kandang tertentu, dengan sekitar 1.200 tiket per pertandingan tersedia secara eksklusif melalui ballot ini.

Tahapan alokasi tiket: pemegang tiket musiman (perpanjangan & prioritas alokasi laga tandang) Anggota Dragon resmi (ballot tiket & prioritas loyalitas) Penjualan umum (ditawarkan kepada publik hanya jika tiket ballot masih belum teralokasi)

Paket hospitality pada hari pertandingan

Paket hospitality eksekutif dan lounge tidak memerlukan keanggotaan Dragon dan menjamin akses masuk pada hari pertandingan, meski cepat habis tak lama setelah tanggal perilisannya.

Pasar sekunder

Bagi suporter yang tidak bisa mendapatkan tiket lewat ballot anggota, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali antarsuporter. Pastikan Anda memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Wrexham?

Wrexham AFC menerapkan kebijakan harga tetap untuk semua laga kandang liga Championship EFL.

Berbeda dengan banyak klub Championship yang menaikkan harga untuk lawan-lawan besar atau derbi lokal, harga tiket tetap sama terlepas dari lawannya, dan termasuk yang paling terjangkau di divisi ini.

Selain itu, klub tidak mengenakan biaya pemesanan untuk pembelian resmi, dan semua tiket dikirim secara digital.

Harga tiket standar pada hari pertandingan terutama bervariasi berdasarkan lokasi tribun dan kategori usia:

Tiket Dewasa: Biasanya berada dalam kisaran £24 hingga £26 pada alokasi umum untuk anggota.

Biasanya berada dalam kisaran £24 hingga £26 pada alokasi umum untuk anggota. Konsesi: Tarif diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 14 tahun, dengan tiket junior mulai dari hanya £10.

Tarif diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 14 tahun, dengan tiket junior mulai dari hanya £10. Tingkatan tribun: Kursi yang berada di STōK Cold Brew Coffee Stand, atau University End, mewakili harga dasar standar, sementara pandangan sentral di dalam Wrexham Lager Stand dan Macron Stand berada di tingkat harga standar tertinggi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Wrexham?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk mendapatkan kursi di STōK Cae Ras untuk setiap pertandingan kandang selama kampanye Championship 2026/27.

Tiket musiman untuk musim 2026/27 sudah habis terjual selama periode perpanjangan karena permintaan yang luar biasa tinggi. Tiket musiman dewasa dimulai dari £420+, menawarkan nilai luar biasa untuk jadwal 23 pertandingan liga kandang.

Semua pemegang tiket musiman secara otomatis menerima keanggotaan Digital Dragon, yang memberikan akses ke diskon promosi dan program pertandingan digital. Suporter juga dapat meningkatkan status mereka ke Red Dragon atau Gold Dragon untuk mendapatkan kartu fisik, merchandise eksklusif, dan akses prioritas tiket piala.

Sejarah SToK Racecourse

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Racecourse Ground, yang saat ini dikenal sebagai SToK Racecourse, atau SToK Cae Ras dalam bahasa Welsh, karena kesepakatan sponsor dengan SToK Cold Brew Coffee, adalah venue sepakbola di Wrexham, Wales. Stadion ini merupakan stadion terbesar kelima di negara tersebut dengan kapasitas lebih dari 10.000 dan telah menjadi kandang Wrexham AFC sejak 1864.

Racecourse Ground adalah stadion sepakbola internasional tertua di dunia yang masih menggelar pertandingan internasional, setelah menjadi venue laga internasional kandang pertama Wales pada 1877. Stadion ini juga pernah digunakan oleh klub rugby league North Wales Crusaders, klub rugby union Scarlets, dan Liverpool Reserves. Pada masa-masa awal, stadion ini juga digunakan untuk kriket dan pacuan kuda.

Tribun di Racecourse Ground dikenal dengan nama: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand, dan The Kop.

Wrexham Lager Stand

Terletak di belakang area tempat Yale College dulu berdiri, dan merupakan tribun terbesar yang saat ini ada di stadion, dengan kapasitas 4.200. Tribun ini dibangun pada 1972 sebagai persiapan untuk petualangan pertama klub di Eropa, dan juga menyediakan ruang ganti baru, kantor klub, serta suite hiburan. Tribun ini disponsori oleh Wrexham Lager, pabrik bir independen milik lokal.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Memiliki kapasitas 2.800 dan memberikan suporter pemandangan lapangan yang sangat baik. Suporter tuan rumah ditempatkan di tribun ini sejak musim 2007/08. Pada saat yang sama, suporter tandang dipindahkan ke Yale Stand (Wrexham Lager Stand), kecuali untuk pertandingan yang diperkirakan akan dihadiri banyak suporter tandang.

Macron Stand

Tribun terbaru di Racecourse Ground ini memiliki kapasitas 3.500. Tribun ini dibangun di atas tribun lama Mold Road pada 1999. Tribun tersebut memiliki studio TV dan delapan boks pribadi yang dilengkapi penuh, serta mempunyai restoran bernama 'The Changing Rooms'.

The Kop

Terletak di belakang salah satu gawang, tribun ini secara resmi dikenal sebagai Crispin Lane End atau 'Town End'. Dengan kapasitas 5.000, Spion Kop merupakan teras berdiri terbesar di English Football League, tetapi sejak 2008 tidak lagi digunakan karena alasan keselamatan. Pada Maret tahun ini, Wrexham County Borough menyetujui proposal pembangunan tribun Kop baru berkapasitas 5.500 tempat duduk. Klub menargetkan tribun itu siap tepat waktu untuk musim 2026/27. Menyelesaikan proyek tersebut pada 2026 sangat krusial, karena stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan Kejuaraan Eropa U-19 UEFA pada musim panas tahun depan.

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