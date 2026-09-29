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Tyla ticketsGetty Images
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Cara mendapatkan tiket Tyla: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

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Pemenang Grammy asal Afrika Selatan, Tyla, telah mengguncang panggung musik global dengan suara Amapiano-nya yang begitu adiktif serta lagu-lagu hit besar seperti Water.

Setelah album debutnya yang memecahkan rekor, penampilan live-nya terus memikat penonton di seluruh dunia lewat koreografi berenergi tinggi dan vokal yang memukau.

GOAL telah mengumpulkan semua detail penting soal tanggal, venue, dan harga tiket agar Anda bisa mengamankan tempat untuk pertunjukan mendatangnya sekarang juga.

Kapan Tyla?

Tanggal & Waktu

Acara

Lokasi

Tiket

12 Oktober 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Zénith Paris, Paris, Prancis

Tiket

15 Oktober 2026 pukul 20.00

Tyla Live

O2 Academy Brixton, London, UK

Tiket

19 Oktober 2026 pukul 20.00

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, UK

Tiket

27 Oktober 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlin, Jerman

Tiket

13 November 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, AS

Tiket

17 November 2026 pukul 20.00

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, AS

Tiket

22 November 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, AS

Tiket

28 November 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, AS

Tiket

2 Desember 2026 pukul 20.00

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., AS

Tiket

6 Desember 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, AS

Tiket

16 Desember 2026 pukul 20.00

Tyla Live

YouTube Theater, Los Angeles, AS

Tiket

19 Desember 2026 pukul 20.00

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, AS

Tiket

Di mana membeli tiket Tyla?

Tiket resmi untuk konser Tyla tersedia melalui platform tiket utama seperti Ticketmaster dan AXS. Penggemar yang mencari tiket langsung dengan harga nominal bisa memeriksa outlet utama untuk ketersediaan alokasi awal.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket saat penjualan awal, StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. StubHub memberi penonton konser platform yang mudah diakses untuk menelusuri bagian tempat duduk yang tersedia di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Tyla?

Harga tiket resmi di situs penjual utama dimulai dari $45 USD untuk tiket masuk umum standar dan kursi tingkat atas, tergantung venue.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute. Harga di pasar sekunder dimulai dari sekitar $65 USD untuk opsi level masuk.

Berikut ringkasan singkat harga awal:

  • Standard General Admission (Resmi): Mulai dari $45 USD
  • Reserved Seating (Resmi): $75 USD hingga $150 USD
  • Masuk Pasar Sekunder (StubHub): Mulai dari $65 USD

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tyla

Tyla Laura Seethal adalah penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan yang dengan cepat meraih ketenaran dunia. Single hit-nya, Water, menciptakan gebrakan bersejarah di tangga lagu global dan memberinya Grammy Award perdana untuk Best African Music Performance.

Memadukan ritme Amapiano yang semarak dengan elemen pop dan R&B, tur konsernya menghadirkan desain panggung yang luar biasa, penari, dan penampilan vokal live yang menonjol.

Pihak venue merekomendasikan penonton datang lebih awal agar memiliki cukup waktu untuk verifikasi tiket, pemeriksaan keamanan, dan menemukan tempat duduk sebelum pertunjukan dimulai.

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