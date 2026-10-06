Cara mendapatkan tiket Thunder vs Spurs: tanggal NBA, harga tiket, dan lainnya

Duel Wilayah Barat antara Oklahoma City Thunder dan San Antonio Spurs menjadi salah satu rivalitas muda paling menarik dalam basket modern. Menampilkan dua tim paling dinamis di liga yang dipimpin para superstar Shai Gilgeous-Alexander dan Victor Wembanyama, setiap pertemuan antara kedua franchise ini selalu menghadirkan aksi berintensitas tinggi dan persaingan elite dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya.

GOAL menyediakan semua detail penting soal jadwal pertandingan, harga, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan Thunder vs Spurs?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 20 Oktober 2026 pukul 20.30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, TX Tiket

Di mana membeli tiket Thunder vs Spurs?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang San Antonio Spurs didistribusikan terutama melalui portal resmi Ticketmaster dan situs resmi tim San Antonio Spurs. Tingginya perpanjangan tiket musiman dan alokasi untuk klub penggemar khusus membuat penjualan umum utama untuk lawan papan atas Wilayah Barat bisa habis dengan cepat.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Thunder vs Spurs?

Harga tiket resmi sesuai nilai nominal yang dirilis oleh loket utama untuk pertandingan reguler standar di Frost Bank Center dimulai dari sekitar $35 hingga $50 untuk kursi balkon atas, dan naik menjadi $250 atau lebih untuk tempat duduk sisi lapangan di level bawah tergantung permintaan terhadap lawan.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, dengan daftar harga termurah mulai sekitar $82 hingga $129.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Thunder vs Spurs

Frost Bank Center di San Antonio, Texas menjadi venue tuan rumah untuk pertandingan Wilayah Barat ini, dengan kapasitas lebih dari 18.000 penonton dan sudut pandang kelas atas. Para penonton bisa menikmati konsesi arena premium, toko merchandise, dan kemeriahan prapertandingan yang penuh energi di seluruh area concourse venue sebelum tip-off.



