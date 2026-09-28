Bintang komedi global Trevor Noah saat ini sedang menjalani tur keliling dunia, menghadirkan humor observasionalnya yang tajam serta komentar budayanya yang cerdas di arena-arena penuh penonton di seluruh dunia.

Sebagai pemenang Emmy dan pembawa acara Grammy untuk waktu yang lama, Noah telah membangun reputasi yang tak tertandingi dalam dunia stand-up comedy modern. Pertunjukan terbarunya di Amerika Utara, Asia, dan Timur Tengah mencatat permintaan tiket yang memecahkan rekor.

GOAL telah merangkum semua yang perlu Anda ketahui tentang tanggal dan harga mendatang, untuk memastikan Anda mendapatkan tiket Trevor Noah termurah sekarang juga.

Kapan Trevor Noah tampil?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket 25 Sep 2026 pukul 18.00 Trevor Noah Stand-Up Grand Arena, Cape Town, Afrika Selatan Tiket 26 Okt 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up MacPherson Stadium, Hong Kong Tiket 3 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up The Star Theatre, Singapura Tiket 9 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up Idea Live Arena, Selangor, Malaysia Tiket 25 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Uni Emirat Arab Tiket 26 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Uni Emirat Arab Tiket 28 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Uni Emirat Arab Tiket 29 Nov 2026 pukul 20.00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Uni Emirat Arab Tiket

Di mana membeli tiket Trevor Noah?

Penjualan tiket resmi untuk pertunjukan Trevor Noah terutama ditangani oleh platform penjualan tiket resmi seperti Ticketmaster, AXS, dan loket resmi venue. Membeli langsung dari penjual utama saat prapenjualan atau penjualan umum memastikan akses ke harga normal.

Platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Trevor Noah?

Harga tiket resmi untuk penampilan langsung Trevor Noah bervariasi tergantung ukuran venue, lokasi tempat duduk, dan permintaan. Di platform utama seperti Ticketmaster dan portal resmi venue, harga tiket masuk standar dimulai dari sekitar US$55 untuk tempat duduk umum.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir. Harga tiket di pasar sekunder biasanya dimulai dari sekitar US$119.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Trevor Noah

Trevor Noah termasuk di antara komedian stand-up paling ternama di dunia. Setelah meraih ketenaran internasional sebagai host The Daily Show with Trevor Noah, ia telah memandu beberapa upacara Grammy Award dan merilis special stand-up populer di Netflix.

Detail penting bagi penggemar yang berencana menonton Trevor Noah secara langsung: