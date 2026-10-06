Cara mendapatkan tiket Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Sejarah akan tercipta ketika NFL menggelar pertandingan musim reguler pertamanya di Prancis, dengan menghadirkan duel seru antara Pittsburgh Steelers dan New Orleans Saints. Digelar dengan latar ikonik Stade de France di Saint-Denis, dekat Paris, laga internasional bergengsi ini menjanjikan atmosfer yang elektrik dan tak terlupakan.

GOAL menyajikan semua detail yang diperlukan tentang jadwal pertandingan, harga tiket, dan cara mengamankan kursi Anda hari ini.

Di mana membeli tiket Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Tiket resmi untuk pertandingan NFL Paris didistribusikan melalui Ticketmaster France dan portal penjualan tiket resmi Stade de France. Tingginya permintaan internasional dan alokasi khusus untuk klub membuat tiket masuk umum di platform utama bisa terjual habis dengan cepat.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Harga resmi tiket nominal yang dirilis NFL untuk pertandingan di Stade de France dimulai dari €91,22 untuk tempat duduk Category 9 di tingkat atas, dan naik hingga €425,75 untuk kursi premier Category 1.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan listing entry-level mulai dari sekitar €125.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Stade de France di Saint-Denis menjadi venue tuan rumah untuk pertandingan bersejarah NFL Paris ini, dengan kapasitas 80.000 tempat duduk dan fasilitas kelas dunia. Berlokasi tepat di utara pusat kota Paris, venue ini mudah diakses melalui jalur transportasi umum RER B dan RER D. Para penonton dapat menantikan aktivasi fan zone khusus, hiburan pra-pertandingan, dan suasana meriah di seluruh area stadion menjelang kick-off.