Piala Dunia Bola Basket Wanita FIBA kembali ke Jerman untuk pertama kalinya sejak 1998, dengan Berlin menjadi tuan rumah edisi ke-20 turnamen tersebut dari 4 hingga 13 September 2026.

GOAL memiliki semua yang dibutuhkan penggemar untuk merencanakan perjalanan mereka ke Berlin, termasuk jadwal pertandingan lengkap, tempat tiket dijual, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan kursi termurah sebelum habis.

Kapan Piala Dunia Bola Basket Wanita digelar?

Enam belas tim nasional, naik dari 12 pada edisi terakhir di Sydney, akan bersaing dalam empat grup untuk memperebutkan hadiah terbesar di olahraga ini, dengan setiap pertandingan dimainkan di dua venue di Berlin, Berlin Arena dan Max-Schmeling-Halle. Ini adalah ajang bola basket wanita terbesar yang pernah digelar di tanah Jerman, dan permintaan tiket terus meningkat sejak jadwal serta daftar lengkap tim dikonfirmasi pada awal tahun ini.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Jum 4 Sep, 11:30 Australia v Puerto Rico (Grup C) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 11:30 Jepang v Mali (Grup A) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 14:15 Amerika Serikat v China (Grup D) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 14:30 Korea v Nigeria (Grup B) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 17:30 Belgia v Türkiye (Grup C) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 17:45 Spanyol v Jerman (Grup A) Berlin Arena, Berlin Tiket Jum 4 Sep, 20:15 Czechia v Italia (Grup D) Berlin Tiket Jum 4 Sep, 21:00 Hungaria v Prancis (Grup B) Berlin Tiket Sab 5 Sep, 11:30 Mali v Spanyol (Grup A) Berlin Tiket Sab 5 Sep, 14:15 Nigeria v Hungaria (Grup B) Berlin Tiket Sab 5 Sep, 18:00 Jerman v Jepang (Grup A) Max-Schmeling-Halle, Berlin Tiket Sab 5 Sep, 20:45 Prancis v Korea (Grup B) Berlin Tiket Min 6 Sep, 11:30 Türkiye v Australia (Grup C) Berlin Tiket Min 6 Sep, 14:30 China v Czechia (Grup D) Berlin Tiket Min 6 Sep, 17:45 Puerto Rico v Belgia (Grup C) Berlin Tiket Min 6 Sep, 20:45 Italia v Amerika Serikat (Grup D) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 11:30 Puerto Rico v Türkiye (Grup C) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 11:30 Belgia v Australia (Grup C) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 14:30 Nigeria v Prancis (Grup B) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 14:30 Hungaria v Korea (Grup B) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 17:50 Jerman v Mali (Grup A) Berlin Arena, Berlin Tiket Sen 7 Sep, 17:50 Jepang v Spanyol (Grup A) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 20:45 Amerika Serikat v Czechia (Grup D) Berlin Tiket Sen 7 Sep, 20:45 Italia v China (Grup D) Berlin Tiket Sel 8 Sep, 17:45 Babak Kualifikasi (Babak 16 Besar) Berlin Arena, Berlin Tiket Sel 8 Sep, 20:45 Babak Kualifikasi (Babak 16 Besar) Berlin Arena, Berlin Tiket Rab 9 Sep, 17:45 Babak Kualifikasi (Babak 16 Besar) Berlin Arena, Berlin Tiket Rab 9 Sep, 20:45 Babak Kualifikasi (Babak 16 Besar) Berlin Arena, Berlin Tiket Kam 10 Sep, 11:30 Perempat final 1 Berlin Arena, Berlin Tiket Kam 10 Sep, 14:30 Perempat final 2 Berlin Arena, Berlin Tiket Kam 10 Sep, 17:45 Perempat final 3 Berlin Arena, Berlin Tiket Kam 10 Sep, 20:45 Perempat final 4 Berlin Arena, Berlin Tiket Sab 12 Sep, 16:30 Semifinal 1 Berlin Arena, Berlin Tiket Sab 12 Sep, 20:00 Semifinal 2 Berlin Arena, Berlin Tiket Min 13 Sep, 16:30 Perebutan tempat ketiga Berlin Arena, Berlin Tiket Min 13 Sep, 20:00 Final Berlin Arena, Berlin Tiket

Pertandingan grup dibagi antara Berlin Arena dan Max-Schmeling-Halle, dengan venue pasti akan dikonfirmasi mendekati setiap hari pertandingan. Susunan pertandingan untuk Babak Kualifikasi, perempat final, semifinal, dan final bergantung pada posisi akhir grup dan akan dikonfirmasi seiring berjalannya turnamen. Semua waktu adalah waktu lokal Berlin (CEST) dan dapat berubah.

Di mana membeli tiket Piala Dunia Bola Basket Wanita?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Piala Dunia Bola Basket Wanita adalah melalui StubHub, dengan daftar tiket untuk pertandingan fase grup, Babak Kualifikasi, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final, yang semuanya dilindungi oleh jaminan FanProtect dari platform tersebut.

Mengapa StubHub layak dicek lebih dulu:

Ketersediaan luas di setiap sesi, termasuk tiket satu pertandingan yang sulit ditemukan untuk laga-laga populer seperti pertandingan grup Jerman dan perjalanan Amerika Serikat di babak gugur.

Jangkauan yang lebih luas setelah alokasi resmi habis terjual, karena penjual utama seperti Eventim dan Ticketonline.de menangani penjualan awal Team Ticket dan paket, dan tiket tersebut bisa cepat habis untuk pertandingan negara tuan rumah dan akhir pekan final.

Perbandingan harga yang mudah, karena StubHub menampilkan harga penuh termasuk biaya di awal, bukan menambahkan biaya saat checkout.

Kanal resmi tetap layak dicek lebih dulu untuk harga nominal. Penggemar juga bisa membeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi FIBA, Eventim, atau kalender acara resmi Berlin di berlin.de, terutama untuk Team Tickets yang mencakup tiga pertandingan grup negara tertentu. Setelah alokasi resmi tersebut habis, atau untuk rencana mendadak, StubHub adalah tempat yang bisa dituju.

Berapa harga tiket Piala Dunia Bola Basket Wanita?

Harga tiket bervariasi tergantung sesi, tempat duduk, dan seberapa dekat dengan waktu turnamen:

Kursi termurah: tiket individu fase grup saat ini mulai dari sekitar 30 euro untuk pandangan terbatas atau tempat duduk tier atas.

Pertandingan populer: tiket untuk pertandingan grup Jerman dan laga apa pun yang melibatkan Amerika Serikat cenderung dijual lebih mahal, sering kali 60 hingga 120 euro tergantung lokasi kursi.

Babak gugur dan akhir pekan final: tiket perempat final dan paket Final Phase serta Final Weekend dibanderol dengan harga tertinggi, dengan daftar jual kembali untuk final menembus jauh di atas 150 euro untuk kursi terbaik.

Presale dan penjualan umum: tiket pertama yang dijual adalah paket Final Phase dan Final Weekend, tersedia mulai 1 Oktober 2025, yang mencakup semuanya dari perempat final hingga final. Tiket pertandingan individu dan Team Tickets, yang mencakup ketiga pertandingan grup untuk satu negara, mulai dijual umum pada 20 Mei 2026 melalui kanal resmi. Sejak saat itu, marketplace penjualan kembali seperti StubHub memuat listing bagi penggemar yang ingin lebih fleksibel dalam memilih kursi atau yang melewatkan penjualan awal.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Dunia Bola Basket Wanita

Pertama kali digelar pada 1953, Piala Dunia Bola Basket Wanita FIBA adalah kompetisi internasional tertua dan paling bergengsi dalam olahraga ini, diadakan setiap empat tahun dan disahkan oleh FIBA. Edisi 2026 di Berlin menjadi kali kedua Jerman menjadi tuan rumah, setelah negara itu sebelumnya menggelar ajang ini pada 1998, dan mengembalikan turnamen ke format 16 tim untuk pertama kalinya sejak 2018, naik dari format 12 tim yang dipakai di Sydney empat tahun lalu.

Format turnamen membagi 16 tim ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim, bermain dengan sistem round robin. Pemenang setiap grup lolos langsung ke perempat final, sementara tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup melaju ke Babak Kualifikasi, crossover sistem gugur yang menentukan sisa tempat di perempat final. Setelah itu, formatnya menjadi sistem gugur langsung hingga final pada 13 September.

Amerika Serikat datang ke turnamen ini sebagai juara bertahan, setelah mengalahkan China 83 berbanding 61 pada final 2022 di Sydney, dan mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan berkat skuad yang dipenuhi talenta WNBA. Kebangkitan Jerman sendiri berlangsung cepat, dibangun lewat lolos ke Olimpiade pada 2024, medali emas Olimpiade 3x3, dan finis bersejarah di posisi kelima pada EuroBasket Women 2025, memberi sesi mereka di Berlin lapisan atmosfer tambahan saat co-hosts memburu kiprah pertama di fase gugur Piala Dunia di kandang sendiri.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Berlin Arena

Terletak di antara Ostbahnhof dan Warschauer Bridge di Friedrichshain, Berlin Arena, yang juga dikenal sebagai Uber Arena, adalah salah satu venue multi-guna paling modern di Eropa, dengan kapasitas hingga 17.000 untuk konser dan kapasitas yang dikurangi menjadi sekitar 14.000 untuk bola basket. Venue ini menggelar setiap pertandingan fase gugur di Piala Dunia ini, ditambah sebagian pertandingan fase grup, dan sebelumnya menjadi tuan rumah final EuroBasket 2022 serta tiga EuroLeague Final Four, sehingga sudah sangat terbiasa dengan momen-momen besar bola basket.

Arena ini berada tepat di tepi Sungai Spree, dalam jarak jalan kaki yang mudah dari stasiun Warschauer Straße, yang terhubung ke jaringan U-Bahn, S-Bahn, dan trem, sehingga mudah dijangkau dari mana pun di Berlin tanpa mobil. Di dalamnya, arena menawarkan segalanya, mulai dari tempat duduk tier atas yang terjangkau hingga kursi premium di level lantai dan boks hospitality, sehingga penggemar dengan anggaran apa pun bisa menemukan jalan masuk. Siapa pun yang bepergian ke Berlin khusus untuk turnamen ini sebaiknya memesan akomodasi di Friedrichshain atau pusat Berlin jauh sebelum fase grup dimulai, karena ketersediaan hotel menyusut secara signifikan menjelang akhir pekan final.