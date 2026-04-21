Cara mendapatkan tiket pertandingan Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns di NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Oklahoma City Thunder memimpin seri dengan skor 1-0 saat mereka bersiap menjamu Phoenix Suns untuk Game 2 di Paycom Center pada Rabu, 22 April 2026. Setelah menang telak dengan selisih 35 poin pada pertandingan pembuka seri ini, Thunder yang menjadi unggulan teratas bertekad mempertahankan keunggulan kandang sekali lagi sebelum seri ini berpindah ke Arizona.





Pertandingan antara unggulan pertama dan kedelapan di Babak Pertama Wilayah Barat ini menampilkan tim dengan rekor terbaik liga melawan skuad Suns yang tangguh dan berhasil lolos melalui Turnamen Play-In. Thunder menyelesaikan musim reguler dengan rekor terbaik liga 64-18, sementara Phoenix mengamankan posisi ke-8 (45-37) setelah mengalahkan Warriors dalam pertandingan play-in yang menentukan.





GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 2 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar saat ini.

Berapa harga tiket Playoff Suns vs. Thunder?

Setelah kemenangan besar Thunder di Game 1, permintaan tiket di Oklahoma City tetap tinggi karena para penggemar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan juara bertahan. Namun, harga untuk pertandingan ini tetap termasuk yang paling terjangkau untuk pertandingan pembuka unggulan pertama.

Pertandingan 2 (Oklahoma City): Harga di pasar sekunder pada platform seperti SeatGeek dan Vivid Seats saat ini menunjukkan harga terendah mulai sekitar $88 . Harga tiket untuk kursi di tingkat 100 umumnya berkisar antara $220 hingga $380 .

Pertandingan 3 (Phoenix): Saat seri ini berlanjut ke Mortgage Matchup Center (sebelumnya Footprint Center) untuk Pertandingan 3, harga tiket kelas bawah saat ini terdaftar mulai dari $87 , menjadikannya salah satu tempat playoff paling terjangkau di Wilayah Barat minggu ini.

Kursi Pinggir Lapangan: Kursi premium di lantai Paycom Center untuk Game 2 saat ini dijual mulai dari $1.100 , sementara beberapa opsi "VIP Courtside" mencapai $2.800 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Faktor "SGA": Musim Shai Gilgeous-Alexander yang layak MVP telah menarik minat nasional yang sangat besar. Kemampuannya dalam mengendalikan permainan adalah daya tarik utama bagi para penggemar di OKC.

Masalah Cedera Suns: Dengan beberapa pemain kunci Suns yang mengenakan "soft boots" atau mengalami masalah betis, persepsi kurangnya daya saing dalam seri ini membuat harga tiket masuk lebih rendah daripada pertandingan-pertandingan penting seperti Knicks-Hawks.





OKC - Performa Semua Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns M

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns K

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder K

LA Clippers 110 - 128 Oklahoma City Thunder M

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder M PHX - Performa Semua Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns K

Phoenix Suns 111 - 96 Golden State Warriors M

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trailblazers K

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns M

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns K

Rekor Head-to-Head