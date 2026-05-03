Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

Babak Semifinal WilayahBarat siap memanas saat San Antonio Spurs menjamu Minnesota Timberwolves dalam Game 1 di Frost Bank Center pada Senin, 4 Mei 2026.

Pertandingan antara unggulan ke-2 melawan unggulan ke-6 ini menampilkan pertarungan antara dua tim dengan nasib yang kontras. Spurs melaju dengan mudah, mengalahkan Trail Blazers dalam lima pertandingan berkat debut dominan Victor Wembanyama di babak playoff. Sementara itu, Timberwolves berhasil menciptakan kejutan di babak pertama dengan mengalahkan juara bertahan Nuggets, namun harus membayar harga yang mahal; mereka memasuki seri ini dengan skuad yang sangat tipis, kehilangan dua guard utama mereka, dan berjuang untuk membuktikan kedalaman skuad mereka mampu menahan "Alien" di San Antonio.

Berapa harga tiket Playoff Timberwolves vs. Spurs?









Berapa harga tiket Playoff Timberwolves vs. Spurs?

Seiring kembalinya Spurs ke babak kedua untuk pertama kalinya sejak 2017, permintaan tiket di San Antonio telah mencapai titik tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meskipun harga "get-in" lebih terjangkau dibandingkan pasar New York atau L.A., kursi premium terjual dengan cepat.

Pertandingan 1 (San Antonio): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti Ticketmaster dan Gametime mulai dari sekitar $153 . Harga tiket untuk kursi tengah di balkon umumnya berkisar antara $160 hingga $185 .

Lower Bowl: Harga rata-rata kursi di tingkat Plaza untuk pertandingan pembuka seri ini saat ini berkisar antara $390 hingga $450 .

Pertandingan 3 (Minneapolis): Saat seri ini berlanjut ke Target Center pada 8 Mei, harga tiket kelas bawah saat ini berkisar $112 .

Kursi Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan di Frost Bank Center untuk Pertandingan 1 dihargai lebih dari $2.100 , dengan beberapa opsi VIP di pinggir lapangan terdaftar hingga $5.500 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Absennya "Ant-Man": Bintang Minnesota Anthony Edwards (memar lutut kiri) dipastikan absen pada Pertandingan 1 dan 2. Meskipun hal ini sedikit meredam harga bagi penggemar Wolves yang datang dari luar kota, permintaan di San Antonio tetap tinggi karena penggemar Spurs ingin memanfaatkan kelemahan lawan.

Hype Wembanyama: Rata-rata 25,0 poin per game dan tingkat blok teratas di liga yang dicatat Victor Wembanyama selama putaran pertama telah menjadikan Spurs sebagai tiket terpanas di wilayah Selatan.





SAS - Performa Semua San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trailblazers M

Portland Trailblazers 93 - 114 San Antonio Spurs M

Portland Trailblazers 108 - 120 San Antonio Spurs M

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trailblazers K

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trailblazers M MIN - Performa Semua Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets M

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets M

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets M

Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves M

