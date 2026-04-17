Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA New York Knicks vs Atlanta Hawks: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

New York Knicks akan menjamu Atlanta Hawks di Madison Square Garden, Kota New York, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahTimur.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026 akhir pekan ini, pertandingan antara unggulan ke-3 dan ke-6 ini menampilkan dua basis penggemar paling bersemangat di liga serta aspirasi juara di kedua belah pihak.

New York menyelesaikan musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (53-29), sementara Atlanta mengamankan posisi ke-6 (46-36) dengan memenangkan Divisi Tenggara, berhasil menghindari Turnamen Play-In untuk pertama kalinya sejak 2021.

Berapa harga tiket Playoff Knicks vs Hawks?

Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.

Harga bervariasi tergantung pada tempat dan pentingnya pertandingan.

Madison Square Garden di New York saat ini menawarkan harga tiket masuk untuk Game 1 mulai dari sekitar $334, sedangkan harga tiket untuk menonton Game 3 di State Farm Arena, Atlanta, jauh lebih murah, dengan harga mulai dari $93.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga meliputi:

Kategori Tempat Duduk : Kursi di bagian atas tribun yang paling tinggi harganya paling terjangkau, sedangkan harga tiket di pinggir lapangan di MSG untuk Pertandingan 1 bisa dengan mudah mencapai $4.500.

Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya (Game 5 atau Game 7), harga jual kembali di pasar sekunder diperkirakan akan melonjak.

Permintaan Pasar: Knicks telah mengalami pertumbuhan besar dalam basis penggemar dan ekspektasi mereka selama dua musim terakhir, menjadikan tiket playoff di New York sebagai salah satu yang paling sulit didapatkan di NBA.

Tempat playoff NBA 2025/26 berdasarkan harga tiket rata-rata

Tim Arena Rentang Harga Tiket Game 1 New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650 L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800 Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720 Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540 Boston Celtics TD Garden $195 - $850

Waktu kick-off New York Knicks vs Atlanta Hawks

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain New York Knicks vs Atlanta Hawks

Performa

NYK - Performa Semua New York Knicks 96 - 110 Charlotte Bobcats K

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors M

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics M

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks M

New York Knicks 136 - 96 Chicago Bulls M ATL - Performa Semua Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks K

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers M

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks K

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks K

Brooklyn Nets 107 - 141 Atlanta Hawks M

Rekor head-to-head

NYK Last 5 matches ATL 4 Menang 1 Menang Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

New York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 New York Knicks

Atlanta Hawks 105 - 121 New York Knicks

New York Knicks 149 - 148 Atlanta Hawks 605 Poin yang dicetak 594



