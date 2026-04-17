Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA New York Knicks vs Atlanta Hawks: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

New York Knicks akan menjamu Atlanta Hawks di Madison Square Garden, Kota New York, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahTimur.
Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026 akhir pekan ini, pertandingan antara unggulan ke-3 dan ke-6 ini menampilkan dua basis penggemar paling bersemangat di liga serta aspirasi juara di kedua belah pihak.
New York menyelesaikan musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (53-29), sementara Atlanta mengamankan posisi ke-6 (46-36) dengan memenangkan Divisi Tenggara, berhasil menghindari Turnamen Play-In untuk pertama kalinya sejak 2021.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Knicks vs Hawks, termasuk di mana membelinya dan berapa harga tiket tersebut saat ini di pasaran.
Berapa harga tiket Playoff Knicks vs Hawks?
Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.
Harga bervariasi tergantung pada tempat dan pentingnya pertandingan.
Madison Square Garden di New York saat ini menawarkan harga tiket masuk untuk Game 1 mulai dari sekitar $334, sedangkan harga tiket untuk menonton Game 3 di State Farm Arena, Atlanta, jauh lebih murah, dengan harga mulai dari $93.
Faktor-faktor yang memengaruhi harga meliputi:
- Kategori Tempat Duduk: Kursi di bagian atas tribun yang paling tinggi harganya paling terjangkau, sedangkan harga tiket di pinggir lapangan di MSG untuk Pertandingan 1 bisa dengan mudah mencapai $4.500.
- Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya (Game 5 atau Game 7), harga jual kembali di pasar sekunder diperkirakan akan melonjak.
- Permintaan Pasar: Knicks telah mengalami pertumbuhan besar dalam basis penggemar dan ekspektasi mereka selama dua musim terakhir, menjadikan tiket playoff di New York sebagai salah satu yang paling sulit didapatkan di NBA.
Tempat playoff NBA 2025/26 berdasarkan harga tiket rata-rata
Tim
Arena
Rentang Harga Tiket Game 1
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Denver Nuggets
Ball Arena
$93 - $650
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800
Minnesota Timberwolves
Target Center
$181 - $720
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850