Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
New York Knicks
Madison Square Garden
Atlanta Hawks
Book Knicks vs Hawks Tickets
Tyrell Feaster

Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA New York Knicks vs Atlanta Hawks: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Termasuk harga tiket pertandingan Knicks vs Hawks, tempat pembelian, dan informasi lainnya

New York Knicks akan menjamu Atlanta Hawks di Madison Square Garden, Kota New York, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahTimur.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026 akhir pekan ini, pertandingan antara unggulan ke-3 dan ke-6 ini menampilkan dua basis penggemar paling bersemangat di liga serta aspirasi juara di kedua belah pihak.

New York menyelesaikan musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (53-29), sementara Atlanta mengamankan posisi ke-6 (46-36) dengan memenangkan Divisi Tenggara, berhasil menghindari Turnamen Play-In untuk pertama kalinya sejak 2021.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Knicks vs Hawks, termasuk di mana membelinya dan berapa harga tiket tersebut saat ini di pasaran.

Berapa harga tiket Playoff Knicks vs Hawks?

Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.

Harga bervariasi tergantung pada tempat dan pentingnya pertandingan.

Madison Square Garden di New York saat ini menawarkan harga tiket masuk untuk Game 1 mulai dari sekitar $334, sedangkan harga tiket untuk menonton Game 3 di State Farm Arena, Atlanta, jauh lebih murah, dengan harga mulai dari $93.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga meliputi:

  • Kategori Tempat Duduk: Kursi di bagian atas tribun yang paling tinggi harganya paling terjangkau, sedangkan harga tiket di pinggir lapangan di MSG untuk Pertandingan 1 bisa dengan mudah mencapai $4.500.
  • Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya (Game 5 atau Game 7), harga jual kembali di pasar sekunder diperkirakan akan melonjak.
  • Permintaan Pasar: Knicks telah mengalami pertumbuhan besar dalam basis penggemar dan ekspektasi mereka selama dua musim terakhir, menjadikan tiket playoff di New York sebagai salah satu yang paling sulit didapatkan di NBA.

Tempat playoff NBA 2025/26 berdasarkan harga tiket rata-rata

Tim

Arena

Rentang Harga Tiket Game 1

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Denver Nuggets

Ball Arena

$93 - $650

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800

Minnesota Timberwolves

Target Center

$181 - $720

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850

Waktu kick-off New York Knicks vs Atlanta Hawks

Madison Square Garden

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain New York Knicks vs Atlanta Hawks

New York KnicksNYK
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Atlanta HawksATL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Performa

New York KnicksNYK
-Performa

  • New York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Bobcats

    K

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    M

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    M

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    M

  • New York Knicks

    136

    -

    96

    Chicago Bulls

    M

Atlanta HawksATL
-Performa

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    K

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    M

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    K

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    K

  • Brooklyn Nets

    107

    -

    141

    Atlanta Hawks

    M

Rekor head-to-head

New York KnicksNYK

Last 5 matches

Atlanta HawksATL

4

Menang

1

Menang

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

  • New York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    New York Knicks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    121

    New York Knicks

  • New York Knicks

    149

    -

    148

    Atlanta Hawks

605

Poin yang dicetak

594