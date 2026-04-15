Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Denver Nuggets akan menjamu Minnesota Timberwolves di Ball Arena, Denver, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahBarat.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026, pertandingan antara unggulan ke-3 melawan unggulan ke-6 ini menampilkan tim-tim kuat dan ambisi juara di kedua belah pihak.

Denver mengakhiri musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (54-28), sementara Minnesota mengamankan posisi ke-6 (49-33) untuk menghindari Turnamen Play-In.

Waktu kick-off Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

NBA Playoffs Ball Arena

Berapa harga tiket playoff Timberwolves vs. Nuggets?

Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.

Harga bervariasi tergantung pada babak dan kota; di Ball Arena, Denver, harga tiket termurah untuk Pertandingan 1 saat ini mulai dari sekitar $93, sedangkan harga tiket ke Target Center di Minneapolis untuk Pertandingan 3 cenderung lebih tinggi, mulai dari $181.

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

Kategori Tempat Duduk: Tempat duduk "Nosebleed" di tingkat 300 adalah yang paling terjangkau, sementara tempat duduk di pinggir lapangan untuk Game 1 bisa dengan mudah mencapai $3.000.

Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya, harga jual kembali diperkirakan akan melonjak.

Permintaan Pasar: Baik Denver maupun Minnesota telah mengalami pertumbuhan basis penggemar yang sangat pesat selama dua musim terakhir, menjadikan tiket ini sebagai salah satu "tiket tersulit" di Wilayah Barat.





Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket (Rata-rata Pertandingan 1)

Tim Arena Kisaran Harga Tiket Masuk New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650 L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800 Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720 Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540 Boston Celtics TD Garden $195 - $850

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Performa

DEN - Performa Semua San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets M

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder M

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies M

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trailblazers M

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs M MIN - Performa Semua Minnesota Timberwolves 132 - 126 New Orleans Pelicans M

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves M

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves K

Indiana Pacers 104 - 124 Minnesota Timberwolves M

Minnesota Timberwolves 108 - 122 Charlotte Bobcats K

Rekor Pertemuan Langsung

DEN Last 5 matches MIN 3 Menang 2 Menang Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 114 - 127 Denver Nuggets

Denver Nuggets 116 - 126 Minnesota Timberwolves 616 Poin yang dicetak 607

Tiket Sves. Harga