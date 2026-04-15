Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
NBA
Denver NuggetsDenver Nuggets
Ball Arena
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves
Book Nuggets vs Timberwolves Tickets
Tyrell Feaster

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

SHOPPING
Tickets

Termasuk harga tiket pertandingan Nuggets vs Timberwolves, tempat pembelian, dan informasi lainnya

Denver Nuggets akan menjamu Minnesota Timberwolves di Ball Arena, Denver, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahBarat.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026, pertandingan antara unggulan ke-3 melawan unggulan ke-6 ini menampilkan tim-tim kuat dan ambisi juara di kedua belah pihak.

Denver mengakhiri musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (54-28), sementara Minnesota mengamankan posisi ke-6 (49-33) untuk menghindari Turnamen Play-In.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang mendapatkan tiket untuk pertandingan Timberwolves vs. Nuggets, termasuk di mana membelinya dan berapa harga tiket tersebut saat ini di pasaran.

Waktu kick-off Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

NBA
NBA Playoffs
Ball Arena

Berapa harga tiket playoff Timberwolves vs. Nuggets?

Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.

Harga bervariasi tergantung pada babak dan kota; di Ball Arena, Denver, harga tiket termurah untuk Pertandingan 1 saat ini mulai dari sekitar $93, sedangkan harga tiket ke Target Center di Minneapolis untuk Pertandingan 3 cenderung lebih tinggi, mulai dari $181.

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

  • Kategori Tempat Duduk: Tempat duduk "Nosebleed" di tingkat 300 adalah yang paling terjangkau, sementara tempat duduk di pinggir lapangan untuk Game 1 bisa dengan mudah mencapai $3.000.
  • Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya, harga jual kembali diperkirakan akan melonjak.
  • Permintaan Pasar: Baik Denver maupun Minnesota telah mengalami pertumbuhan basis penggemar yang sangat pesat selama dua musim terakhir, menjadikan tiket ini sebagai salah satu "tiket tersulit" di Wilayah Barat.


Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket (Rata-rata Pertandingan 1)

Tim

Arena

Kisaran Harga Tiket Masuk

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Denver Nuggets

Ball Arena

$93 - $650

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800

Minnesota Timberwolves

Target Center

$181 - $720

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Denver NuggetsDEN
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Minnesota TimberwolvesMIN
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Performa

Denver NuggetsDEN
-Performa

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    M

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    M

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    M

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trailblazers

    M

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    M

Minnesota TimberwolvesMIN
-Performa

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    New Orleans Pelicans

    M

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    M

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Indiana Pacers

    104

    -

    124

    Minnesota Timberwolves

    M

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    122

    Charlotte Bobcats

    K

Rekor Pertemuan Langsung

Denver NuggetsDEN

Last 5 matches

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Menang

2

Menang

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    127

    Denver Nuggets

  • Denver Nuggets

    116

    -

    126

    Minnesota Timberwolves

616

Poin yang dicetak

607

Tiket Sves. Harga