Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Denver Nuggets akan menjamu Minnesota Timberwolves di Ball Arena, Denver, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi pembuka yang seru untuk Babak Pertama WilayahBarat.
Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026, pertandingan antara unggulan ke-3 melawan unggulan ke-6 ini menampilkan tim-tim kuat dan ambisi juara di kedua belah pihak.
Denver mengakhiri musim reguler dengan kuat sebagai unggulan ke-3 (54-28), sementara Minnesota mengamankan posisi ke-6 (49-33) untuk menghindari Turnamen Play-In.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang mendapatkan tiket untuk pertandingan Timberwolves vs. Nuggets, termasuk di mana membelinya dan berapa harga tiket tersebut saat ini di pasaran.
Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler.
Harga bervariasi tergantung pada babak dan kota; di Ball Arena, Denver, harga tiket termurah untuk Pertandingan 1 saat ini mulai dari sekitar $93, sedangkan harga tiket ke Target Center di Minneapolis untuk Pertandingan 3 cenderung lebih tinggi, mulai dari $181.
Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:
- Kategori Tempat Duduk: Tempat duduk "Nosebleed" di tingkat 300 adalah yang paling terjangkau, sementara tempat duduk di pinggir lapangan untuk Game 1 bisa dengan mudah mencapai $3.000.
- Momentum Seri: Jika seri imbang menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya, harga jual kembali diperkirakan akan melonjak.
- Permintaan Pasar: Baik Denver maupun Minnesota telah mengalami pertumbuhan basis penggemar yang sangat pesat selama dua musim terakhir, menjadikan tiket ini sebagai salah satu "tiket tersulit" di Wilayah Barat.
Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket (Rata-rata Pertandingan 1)
Tim
Arena
Kisaran Harga Tiket Masuk
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Denver Nuggets
Ball Arena
$93 - $650
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800
Minnesota Timberwolves
Target Center
$181 - $720
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850
